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娛樂

肩負推廣日本音樂使命 YOASOBI期待香港開騷

【明報專訊】日本組合YOASOBI由Ayase負責作曲，ikura主唱，憑人氣動畫《我推的孩子》主題曲《Idol》，人氣急升，歌曲更打入美國Billboard全球200大前10位置，是日本組合首次有此佳績。YOASOBI今日在Clockenflap音樂節演出，兩名成員昨日接受本報訪問。

Ayase欣賞EXILE

Ayase表示從沒想過《Idol》會如此成功，「一直希望更多人聽到我們的音樂，今年終於做到了，所以好開心，這是我們努力的成果」。YOASOBI稱不會滿足現狀，未來會更努力，目標是進軍全球。YOASOBI的歌曲會配合動畫，兩者關連甚大，Ayase稱日本動畫在全球受歡迎，對此感自豪，又謂背負着推廣日本音樂到全世界的使命。

YOASOBI首度來港演出，ikura坦言一直期待來港，坐渡海小輪遊維港，大讚夜景漂亮，香港人親切，希望能在港舉行演唱會。談到YOASOBI以「晚上的活動」來命名，他們笑言從來不是只有「晚上的活動」，工作很忙，很少私人時間；ikura表示只好寓工作於娛樂，就像來到香港，覺得很有趣及好玩。Ayase坦言想放假，渴望有3周假期，去旅行治療心靈，順道找創作靈感。兩人透露12月有許多演出，已相約明年初去參拜祈福。

英國樂隊Coldplay早前在東京舉行演唱會，YOASOBI擔任表演嘉賓，兩人直呼開心，並乘機偷師，學習如何面對世界各地觀眾。Ayase還提到很欣賞組合EXILE，「EXILE是我成長時期的組合，看着他們的綜藝節目長大，他們很有型，是好厲害的音樂人，深受他們影響」。被追問會否仿效EXILE成員練大隻，Ayase笑言「正在努力中」。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕Clockenflap音樂節 日本組合YOASOBI

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