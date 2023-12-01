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娛樂

《Sweet Home 2》今日上架 入伍前最後一擊 李鎮旭爆宋江露股谷收視

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《Sweet Home》2020年推出叫好叫座，第2季定於今天（1日）上架，昨日先在首爾舉行記者會，《鬼怪》導演李應福率領主角宋江、李鎮旭、高旻示、李詩英及今季新加盟的劉五性等出席。現年29歲的宋江表示《Sweet Home 2》將會成為入伍前最後一部作品，承諾退役後將以更佳狀態跟觀眾見面。另外，他跟李鎮旭日前接受網台節目訪問，後者爆料指宋江在今季第2集有全裸露臀戲分，擺明「色誘」觀眾捧場。

改編自韓國網絡漫畫的《Sweet Home》，首季故事講述韓國受到不明病毒感染，國民紛紛變成怪物，被困廉租公寓「綠之家」的居民亦不能倖免，最終反而靠宋江飾演的「廢青」車賢秀染疫後，變成半人半獸打救，讓少數倖存者逃出生天。第2季延續劇情，提到政府專家希望透過賢秀血液培植疫苗，藉以對抗怪物和病毒，淪為「實驗品」的賢秀與綠之家倖存者各自為了生存而展開戰鬥。誠如導演李應福昨日在記者會表示，今季除了加強對怪物的描寫外，更着重角色的人性轉變。

首季收視佳

對於首季收視報捷，甫上架即登上Netflix非英語節目收視冠軍，宋江說：「《Sweet Home》受到全球觀眾喜愛，我們均感興奮，並貫注更多愛和心血到第2季，希望大家繼續支持。」主持人提到宋江曾在其他訪問中透露，他扮演賢秀角色已經融入自己體內，宋江笑着回答：「我有這樣說過嗎？怎麼連自己都不記得了？」逗得哄堂大笑。宋江的努力絕對沒有白費，導演當場讚他「今季可見賢秀的成長，變得更加成熟，就連宋江亦穩重了」。

首季飾演「疤面男」邊尚昱的李鎮旭，今季角色將會「黑化」，他更一人分飾兩角，同時扮演鄭毅銘，可說演技大考驗，「我有時像邊尚昱，有時像鄭毅銘，必須時常揣摩兩個角色間的細微變化。」他跟宋江有不少對手戲，亦為角色努力操肌，兩人在會上「鬥嘴」，力勸對方不要再健身了，害自己無法趕上另一人的進度。

除了出席記者會，二人早前亦接受網台節目訪問，落力宣傳《Sweet Home 2》。被問到拍攝期間有何難忘場面？李鎮旭爆料指宋江有場「充分展現身材的戲，令他感到好奇」，後者直認不諱：「你說是裸露屁股？」前者點頭並答：「我未看過，效果應該不錯吧？」宋江坦承已睇過片段，「效果的確很好」，更自爆裸體場面將於第2集出現，觀眾不妨留意。

主演兩劇對撼

另一方面，宋江跟《紅天機》女星金裕貞合演SBS電視台新劇《與惡魔有約》，今晚（1日）播出第3集，首兩集收視分別錄得4.5%及3.4%，不僅在同時段墊底，也是今年度SBS周五六檔劇集最差成績。隨着《Sweet Home 2》今日在Netflix上架，宋江主演的兩齣新劇被迫打對台，《與惡魔有約》無可避免受到影響，收視會否因此再下跌，值得留意。

相關字詞﹕劉五性 李詩英 高旻示 宋江 李鎮旭 Sweet Home 2

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