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娛樂

【娛樂場】廣播劇《五枝旗桿等》 牽絆30年愛情故事

【明報專訊】港台第一台廣播劇系列《我們一直都在說故事》明日推出一連10集的愛情劇《五枝旗桿等》。是次幕前幕後組合令人期待，鄭丹瑞（旦哥）與張麗瑾為編劇劉偉恒「出山」，加上新生代歌手炎明熹與胡鴻鈞，以聲音穿梭一段牽絆30年的愛情故事。

胡鴻鈞炎明熹聲演少年版

《五枝旗桿等》講述一段發生在1990年代青澀卻無疾而終的戀愛，在四大天王風靡香港的年代，男女主角分別是黎明與張學友的粉絲，他們因追星相識，暗生情愫。當感情將要綻放時，卻因女方要舉家移民及種種誤會，令戀情未能修成正果。30年後，已成家立室的男主角從外地回流香港，在專為尋找失散多年朋友的電台節目《五枝旗桿等》，透過大氣電波訴說往事，並邀約女主角在五枝旗桿下再聚；女主角在機緣巧合下聽到節目感詫異，然而如今雖已回復單身，但帶着11歲的女兒，對應否赴約感忐忑。成年版男女主角是旦哥與張麗瑾，胡鴻鈞與炎明熹是他們的少年版。《五枝旗桿等》有濃濃舊日香港情懷，時移勢易，但五枝旗桿仍屹立，牽連兩個人在不同年代發生的愛情故事。

編劇劉偉恒邀旦哥張麗瑾出山

《五枝旗桿等》編劇劉偉恒從事創作工作，原來跟旦哥有關，「細個好鍾意聽廣播劇，會黐住收音機，旦哥的《無可奉告》、《小男人周記》及《都是那些日子》的獨白式廣播好特別，我好鍾意廣播劇亦開始學寫，好想入電台工作。讀完書返香港，感恩有機會加入商台，後來更有機會跟旦哥工作，在他的教導與鞭策下寫廣播劇，似師徒般」。

劉偉恒離開商台後已逾10年沒再寫廣播劇本，今次因港台邀請再執筆。港台問他想邀誰聲演，他第一時間想到旦哥，能寫廣播劇給老師聲演是自己的夢想，獲對方答應後，便想到邀請《留給最愛的說話》前輩張麗瑾出山，這是他心目中的夢幻組合。

劉偉恒構思這個橫跨30年的愛情故事，想到一對分散多年的戀人重遇，這段情既有前塵往事，又有婚姻生活的無奈與不濟，會如何處理？就是這樣發展成《五枝旗桿等》。

劉偉恒表示寫這劇本是經歷腦煎熬的階段，當時一邊拍電視劇《反起跑線聯盟2》，又要寫廣播劇，為保留旦哥獨白式風格特別花心思，故這段時間好辛苦。提到他最愛的廣播劇是30多年前旦哥的《都是那些日子》，是一對戀人的離離合合，這個故事對他以後的創作有很大影響，更多次向旦哥提出可否將此劇拍成電影。

「旦哥演繹男人心聲好到肉」

今次錄音過程也十分難忘，劉偉恒說：「我以徒弟身分指導老師（旦哥）聲演，他一隻字也沒有改動，我好感恩！旦哥是廣播劇高手中的高手，在控制室聽他錄音時，自己特別感動，似回到30多年前小粉絲聽收音機的情懷。他的聲演是無懈可擊，現代術語就是好有穿透力，演繹男人心聲好到肉。張麗瑾對錄音非常認真，事先用紙筆將自己要講的劇本抄一次，我從來未見過有人這樣做。她也是我兒時很喜歡的DJ，聲線好獨特，非常嬌嗲，今次聲演的角色會有新鮮感；能跟這兩位前輩合作好開心。」

劉偉恒提到《留給最愛的說話》是1989年旦哥與張麗瑾的經典合唱歌，難得在30年多之後，兩人再合作聲演廣播劇。

廣播劇《五枝旗桿等》

日期：12月2日起（逢周六）

時間：晚上9時至10時

電台：港台第一台

相關字詞﹕廣播劇《五枝旗桿等》 胡鴻鈞 炎明熹 劉偉恒 張麗瑾 鄭丹瑞（旦哥）

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