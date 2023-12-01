明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

尹光叱咤投票畀軒公 承諾一定繼續唱

【明報專訊】79歲尹光（光B）人氣勁，殺入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強，跟張敬軒（軒公）、MIRROR成員姜濤、陳卓賢（ Ian）與盧瀚霆（Anson Lo）爭獎，軒公近日更親到街頭跟「助選團」派宣傳單張拉票。

尹光前日在社交網表示今年對他是奇妙一年，多謝幫過、支持過、留意過他的朋友，「50多年歌唱生涯，由大小歌廳唱到紅館，對唱歌熱誠及初心無變，仍希望為大家帶來歡樂，獎項一切隨緣，自問是『唱着無無聊聊從未太閃耀』，今年得到大家關注及支持，入最後5強非常興奮」。他承諾只要還有能力，一定繼續唱歌，不斷尋求新突破及不一樣的可能。他提到見張敬軒努力拉票，製作樂壇政綱誠意十足，令他好感動，希望未來繼續得到大家支持，期待明年繼續一齊玩。他又透露有參與投票，「規矩有無話候選人可唔可以投票？但係我已經投咗畀今年我最喜愛嘅嗰一位，你一票我一票送軒公上台跳」。

軒公：幫尹光整競選絲帶齊拉票

軒公在尹光的社交網留言：「光哥哥，多謝您！」他指本來都放假，但見歌迷落力幫他拉票，有粉絲的幾歲女兒在街上為他派傳單，但被途人無視，令他覺得心噏，亦不想其他粉絲為他辛苦又受委屈，所以出來為粉絲打氣。他笑言要幫尹光整條競選絲帶，一齊拉票。

娛樂組

相關字詞﹕張敬軒（軒公） 尹光（光B）

上 / 下一篇新聞