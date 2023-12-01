尹光叱咤投票畀軒公 承諾一定繼續唱

尹光前日在社交網表示今年對他是奇妙一年，多謝幫過、支持過、留意過他的朋友，「50多年歌唱生涯，由大小歌廳唱到紅館，對唱歌熱誠及初心無變，仍希望為大家帶來歡樂，獎項一切隨緣，自問是『唱着無無聊聊從未太閃耀』，今年得到大家關注及支持，入最後5強非常興奮」。他承諾只要還有能力，一定繼續唱歌，不斷尋求新突破及不一樣的可能。他提到見張敬軒努力拉票，製作樂壇政綱誠意十足，令他好感動，希望未來繼續得到大家支持，期待明年繼續一齊玩。他又透露有參與投票，「規矩有無話候選人可唔可以投票？但係我已經投咗畀今年我最喜愛嘅嗰一位，你一票我一票送軒公上台跳」。

軒公：幫尹光整競選絲帶齊拉票

軒公在尹光的社交網留言：「光哥哥，多謝您！」他指本來都放假，但見歌迷落力幫他拉票，有粉絲的幾歲女兒在街上為他派傳單，但被途人無視，令他覺得心噏，亦不想其他粉絲為他辛苦又受委屈，所以出來為粉絲打氣。他笑言要幫尹光整條競選絲帶，一齊拉票。

娛樂組