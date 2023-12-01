出席拳賽記者會突襲龍心遭制服 劉馬車涉非禮13歲女童被捕

【明報專訊】《培生擂台無敵盃2023》今晚舉行，參與打擂台的周永恆、霍俊邦（霍哥）、劉馬車及龍心昨日出席記者會及過磅儀式。劉馬車與龍心參加65公斤拳賽，龍心要除剩底褲才不超過65公斤，劉馬車亦要除外套；現場火藥味濃，龍心被主持問到是否私下出2萬元收買劉馬車，他搬出「第七宇宙」言論，稱劉馬車如真的打贏他便給對方2萬元，「KO我再畀多2萬，前後4萬元。」他又要求大會稱呼他「第六宇宙—東方餓狼．剋龍」。劉馬車則大數龍心，斥對方垃圾又爆粗，兩人舌戰一輪後，劉馬車突襲龍心，先箍對方的腰部又起飛腳，龍心則表現冷靜，之後劉馬車被現場3名保安制服，一度撞頭埋牆。相對下，周永恆與霍哥較平靜。