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娛樂

出席拳賽記者會突襲龍心遭制服 劉馬車涉非禮13歲女童被捕

【明報專訊】《培生擂台無敵盃2023》今晚舉行，參與打擂台的周永恆、霍俊邦（霍哥）、劉馬車及龍心昨日出席記者會及過磅儀式。劉馬車與龍心參加65公斤拳賽，龍心要除剩底褲才不超過65公斤，劉馬車亦要除外套；現場火藥味濃，龍心被主持問到是否私下出2萬元收買劉馬車，他搬出「第七宇宙」言論，稱劉馬車如真的打贏他便給對方2萬元，「KO我再畀多2萬，前後4萬元。」他又要求大會稱呼他「第六宇宙—東方餓狼．剋龍」。劉馬車則大數龍心，斥對方垃圾又爆粗，兩人舌戰一輪後，劉馬車突襲龍心，先箍對方的腰部又起飛腳，龍心則表現冷靜，之後劉馬車被現場3名保安制服，一度撞頭埋牆。相對下，周永恆與霍哥較平靜。

記者會於金鐘舉行，劉馬車離開後傳出被警方拘捕消息。

鍾培生︰劉馬車可出戰拳賽

警方前日接獲一名13歲女童報案，指晚上約6時在天水圍一運動場懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。警方昨日在金鐘拘捕一名27歲男子，涉嫌非禮。據了解，被捕男子為劉馬車，案件交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。鍾培生昨晚在社交網表示知道劉馬車已離開警署，今晚可以出戰拳賽。

娛樂組

相關字詞﹕龍心 劉馬車 霍俊邦（霍哥） 周永恆 培生擂台無敵盃2023

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