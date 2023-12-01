明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Lolly Talk演唱會尾場哽咽 Day任嘉賓合唱《造星IV》參賽歌掀高潮

【明報專訊】女團Lolly Talk一連兩場九展演唱會前晚圓滿結束，嘉賓有陳凱詠、周國賢及COLLAR成員許軼（Day）。8名成員落力跳唱，一度哽咽指初出道只有幾個燈牌，現在有數不到的燈牌感驕傲。Day是Lolly Talk始創成員，加入COLLAR後退團，前晚與Lolly Talk重演《全民造星IV》A2組自選表演項目《Candy Ball》，勾起粉絲回憶。周國賢曾因攬Lolly Talk成員合照被質疑「抽水」，他稱要保持距離；Lolly Talk表示視周國賢如家人，相信粉絲會明白。

記者：鍾偉茵

Lolly Talk前晚尾場演唱會，8名成員陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）及曾美欣（MeiMei）跳唱《七姊妹星團》、《萬世巨星》等歌曲時，其間一度哽咽說︰「我們由初出道只有幾個燈牌，到現在數不到有多少燈牌，希望大家可以驕傲地對所有人說，你們鍾意波板糖！」

Day加入COLLAR後退團

Day任表演嘉賓，她曾是Lolly Talk的始創成員，後因加入COLLAR退團；Day當年與阿蛋、Ah Yo、MeiMei、Tania及Elka是《造星IV》60強賽事中的A2組，自選表演項目跳唱《Candy Ball》；A2組這晚將《Candy Ball》重現舞台，掀起高潮，台下粉絲尖叫聲不停。阿妹表示無份唱這首歌不開心，眾人隨即再跳唱《光之美少女》。Day說︰「上次一齊在台上是《造星IV》決賽，你們攬住我說下次要在舞台見。見到你們很努力，可以再同台真的很感動！多謝公司批准我與Lolly Talk在台上重聚！我現在超級緊張，除了頒獎禮，這是我們第一次同台表演。」

之後到另一嘉賓陳凱詠出場，與Lolly Talk合唱《收聲多謝》，Elka表示Lolly Talk與陳凱詠之前沒交流，這晚是第一次合作，她對陳凱詠說︰「這個也是自肥系列，因我上次看你演出，你太吸引了。」

周國賢連續兩晚任嘉賓，在尾聲出場，與Lolly Talk合唱《時空》。周國賢曾因攬Lolly Talk成員合照被質疑「抽水」，他與8名成員合照時雙手橫抱兼煞有介事說︰「保持距離，我的手放這裏！」Lolly Talk說︰「是我們主動要黐住的！」

自評50分 望繼續進步

Lolly Talk騷後稱給團隊100分，她們只得50分，希望未來繼續進步，各方面都有很大進步空間。她們表示Day一口答應做嘉賓，陳凱詠則是公司幫忙邀請。談到與周國賢的合照風波，她們說︰「大家想多了！他是我們的屋企人，在這段路上陪伴着我們，相信經過這次，粉絲會明白的。」

相關字詞﹕陳凱詠（Jace） 許軼（Day） Lolly Talk

上 / 下一篇新聞