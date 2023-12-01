魏浚笙狂接商演飲檸水養聲 鄭嘉穎未落實出席馬國明婚禮

鄭嘉穎今年入行30周年，稱沒有特別慶祝活動，因日常生活忙照顧3個兒子，已過得很充實。

嘉穎暫未考慮追個女

有提議追個女慶祝？鄭嘉穎笑說：「多謝，現在先照顧好3個仔，人的能力有限，或者等他們長大一點再考慮。」同場陳小寶與陳細潔表示跟鄭嘉穎合作多年，也難說服對方一家五口出鏡做代言人。鄭嘉穎笑言歡迎跟太太陳凱琳夫妻檔合作，但認為小孩成長應專注讀書學習，避免太早接觸娛樂圈，「兒子到18歲就不到我管，到時他們想做什麼，就讓他們揀」。提到「鐵馬家族」好兄弟馬國明將到外地舉行婚禮，鄭嘉穎表示未落實出席，「在香港就易搞，出埠要睇情况，好頭痕，因為要照顧小孩，我仍在跟家人溝通」。

記者：鍾一虹