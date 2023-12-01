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娛樂

LV時裝騷星光熠熠 MIRROR三子獲鏡粉舉牌壯聲勢 宋仲基周潤發變身白馬王子鬥型

LV騷｜周潤發備戰明年半馬賽事︰等到80歲先挑戰全馬

【明報專訊】法國著名品牌LOUIS VUITTON（LV）昨晚於尖沙嘴星光大道上演一場2024初秋男裝系列時裝騷，身為品牌男裝創意總監的Pharrell Williams親自來港，並邀請80多名本地及國際名人紅星出席，包括周潤發夫婦、郭富城、古天樂、張敬軒、林嘉欣、倪晨曦、MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安及陳卓賢、韓國男星宋仲基、男團Stray Kids成員Felix、法國男星Tahar Rahim、美國饒舌歌手Pusha T、日本男星平野紫耀；內地男團時代少年團、藝人王鶴棣、白敬亭、朱一龍、龔俊、台灣男星林柏宏、劉以豪等，星光熠熠。謝霆鋒臨時因病缺席。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵、劉永銳

呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及陳卓賢（Ian）的粉絲一早到場霸位，數百鏡粉（粉絲暱稱）在場外不停舉牌叫喊，為偶像壯聲勢，Ian的粉絲更坐船支持。宋仲基、朱一龍、王鶴棣、Felix及時代少年團都各有粉絲撐場。現場擠得水泄不通，警方增派人手維持秩序。倪晨曦一身性感打扮搶鏡，她透露有薄紗和貼膠紙打底，但不慎露出膠紙，幸沒走光。多名男星穿品牌新裝亮相，宋仲基與周潤發（發哥）不約而同以白馬王子Look示人，前者穿裙褲配白襪黑鞋，型格十足。其他男星如Edan、朱一龍、龔俊、范麟智都挑戰穿短褲，造型各有特色。郭富城穿上從法國空運抵港的套裝，拍照擺出不同甫士。

發哥預告80歲挑戰全馬

發哥與太太陳薈蓮穿著白色情侶裝壓軸登場，發哥被讚似白馬王子，他幽默說：「吓？仲白馬王子？我唔係喇啩！孻叔都拉柴喇！」發哥所指是他在無綫深夜重播《新紮師兄續集》飾演的孻叔張竟成。有指同場很多外國藝人想跟他集郵，發哥說：「我都想同佢哋『集郵』，但暫時只集到我老婆。」

聖誕節將至，發哥表示因臨近太太生日，所以會留港，看太太想如何慶祝。他目前正備戰明年1月舉行的馬拉松，沒留意金馬獎賽果。當他從記者口中得知電影《年少日記》導演卓亦謙奪「最佳新導演」，即送上恭喜。他自覺上次參加半馬賽事的成績不太好，要積極操練，希望今次能在2小時15分鐘內完成。可會挑戰全馬賽事？發哥笑言︰「等到80歲先！」

Anson Lo笑稱教跳舞拉票

Edan有聽Stray Kids成員Felix的歌曲，希望能與對方合照。談到他與Anson Lo主演的ViuTV劇集《社內相親》，Anson Lo稱每集也有看，亦有留意網民留言，希望大家看得開心。Edan表示外界對劇集的評價比他預計好，「知道有好及不好的評價，好不好看見仁見智。這套劇是翻拍韓劇，見有網民讚拍出香港特色，我也開心」。提到張敬軒落力為叱咤「我最喜愛的男歌手」拉票，Ian與Anson Lo卻沒想過如何拉票，Ian笑說：「我不如張敬軒那麼多創意，如要我拉票，可以教人打排球。」Anson Lo說︰「我教人跳舞。覺得交給歌迷自由選擇，每人有不同方式支持偶像及鍾意的人。」Edan早前考獲車牌，透露已買二手車。Anson Lo有坐過Edan車，笑指第一次坐到想嘔，後來覺得其駕駛技術愈來愈進步。

古天樂聖誕節要開工，如有時間會陪家人慶祝。他投資的電影《白日之下》票房成績理想，認為是一種鼓舞，如有時間希望參與謝票活動以示支持，他說：「希望有香港的新導演和新演員，能夠幫助和帶領香港電影業發展。」他將繼續投資開拍新題材，透露未必有關社會時事話題，但與社會現象有關，暫未決定會否參演。

郭富城教愛女行catwalk

郭富城日前與妻女入馬場撐愛駒出賽，但未能安排兩女兒入馬房餵飼愛駒。被網民封為「寵女狂」，他稱正在學習當一個好爸爸，又透露兩女兒也愛行catwalk，有安排她們學行騷，並親自指點。

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相關字詞﹕LOUIS VUITTON（LV） 宋仲基 周潤發

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