添密菲沙洛米《旺卡》首映 女友Kylie缺席爆分訊

音樂電影《旺卡》講述Willy Wonka成為朱古力廠老闆前的故事，過往扮演Willy Wonka的包括《兒童樂園》真懷德（Gene Wilder）及《朱古力獎門人》尊尼狄普（Johnny Depp）。對於要在片中載歌載舞，添密菲沙洛米受訪時笑言多得調音器材的幫助。不過跳舞方面，他稱其母是舞蹈教師，祖母和姊妹均為舞蹈員，所以從小接觸這藝術，不過實際要做是兩回事，他形容跳舞為很好的學習經驗。

《旺卡》由《柏靈頓》保羅京（Paul King）執導，他大讚添密菲沙洛米的歌喉，又指曉格蘭特（Hugh Grant）、金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《忘形水》莎莉賀堅絲（Sally Hawkins）、《戇豆先生》路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）等主角就像一盒最美麗的朱古力。