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娛樂

Seventeen奪MAMA年度專輯獎

【明報專訊】韓國有線頻道Mnet主辦的年度音樂頒獎禮Mnet Asian Music Awards（簡稱MAMA），今年移師日本東京巨蛋分兩晚舉行。前晚主要頒發粉絲投選獎項，其中Worldwide Fans' Choice的10名得主分別是男團防彈少年團（BTS）、TXT、Zerobaseone、Enhypen、Ateez、NCT Dream、Stray Kids、Seventeen、女團Twice，以及男歌手林英雄。BTS更獲頒年度Icon大獎，也是BTS連續6年勇奪該獎項。

EXO粉絲聲言杯葛MAMA

MAMA得獎名單公開後，粉絲質疑做馬，指賽前依照多項數據揣測各項得分，預計EXO及Treasure能入10大，最終換來林英雄及Ateez得獎。EXO粉絲昨發聲明表示會從此杯葛MAMA，不會就MAMA資訊發帖及轉發。另外，由於首日頒獎禮演出陣容麻麻，不少網民取笑頒獎禮存在感低，根本不知道舉行日子。

BTS成員下月11及12日入伍

昨晚第2日舉行頒獎禮，演出陣容明顯提升，有Seventeen、LE SSERAFIM、(G)I-DLE等。獎項方面，最佳男女歌手分別是BTS成員Jimin及Blackpink的Jisoo，最佳男女團則是Seventeen及NewJeans。NewJeans更一口氣拿下至高榮譽的年度歌曲及歌手大獎，可是未有代表出席，也沒有預錄得獎感受。年度專輯是Seventeen的《FML》，早前受傷的隊長S.Coups未有表演，但有上台領獎；成員勝寬在台上含淚感謝離世好友兼Astro成員文彬，場面感人。

提起BTS，昨有消息指成員RM與V下月11日入伍，Jimin及柾國則緊隨其後在12日開始服兵役。

文：蘇珮欣

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