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娛樂

《蜥蜴伯伯里歐》創Netflix動畫最高首播紀錄 《魷魚遊戲：真人挑戰賽》收視登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布11月20至26日的一周收視，競技節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》上周三（22日）首播，錄得2010萬次瀏覽，成為英語節目榜首，更帶挈「原著」劇集《魷魚遊戲》重新打入非英語節目十大收視榜。不過以觀看次數而言，Netflix上周總冠軍是動畫《蜥蜴伯伯里歐》（Leo），錄得3460萬次瀏覽，不但在英語電影收視榜登頂，並且成為Netflix歷來最佳動畫首播成績。

《蜥蜴伯伯里歐》由《成人禮咪亂嚟》阿當辛迪拿（Adam Sandler）聲音演出及編劇，講述名叫里歐的蜥蜴，以班上寵物的視角見證小學最後一年的點點滴滴。上周二（21日）在Netflix首播，以3460萬觀看次數成為英語電影榜冠軍，亦是Netflix歷來動畫首播的最佳成績。《今個聖誕無得彈》和《殺手》分佔亞季。非英語電影方面，土耳其片《飛往愛的最後登機廣播 》以1070萬觀看次數，阻截韓片《毒戰寒流2》蟬聯冠軍，後者以640萬次瀏覽屈居次席，法國片《愛上加密幣女王》則位列第3。

《魷魚遊戲》兩年前播出，至今仍是Netflix最高收視節目紀錄保持者，有製作公司參考劇中遊戲，推出競技節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》，456名參賽者過關斬將，爭奪456萬美元（約3556萬港元）巨額獎金。首5集本月22日推出，短短5天錄得2010萬觀看次數，在英語節目榜稱冠。廣受歡迎的《王冠6》以880萬次瀏覽屈居亞軍，動畫《可可瓜唱兒歌：大街小巷》佔季軍位置。第4至10位順次為《呼喚奇蹟的光》、棟篤笑《Matt Rife：躺著也中槍》、《少年謝爾頓》、動畫《爆女再格鬥》、《First Wives Club》、紀錄片集《逃離雙焰宇宙：真愛陷阱》及棟篤笑《Mike Birbiglia：老人與泳池》。

帶挈《魷魚遊戲》重上一周收視榜

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》收視報捷，誰可奪得456萬美元獎金，要等到12月6日才揭曉，但已先帶挈原著《魷魚遊戲》重返非英語節目十大收視榜，佔第6位，在上榜的4齣韓劇中，排名僅低於11月24日上架的《與惡魔有約》，後者以300萬觀看次數排第4位。非英語節目收視冠亞季，分別是瑞典劇《一個近乎正常的家庭 》、巴西《罪孽深種》及《鐵道人：印度無名英雄1984》。另外兩齣韓劇《無人島的Diva》及《大力女子姜南順》則分佔第7及第8位。

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