【娛樂場】打開想像電影節 經典奇幻片重啟創意門匙

太空題材生生不息

探索太空奧秘是人類自古以來的渴望，1902年《月球歷險記》稱得上是科幻電影先驅，導演佐治梅里耶斯曾是魔術師，他運用豐富想像力，透過影像實現太空歷險，比美國太空人岩士唐1969年踏足月球更早一步。1968年《2001太空漫遊》視野恢宏，由遠古猿人說到星際旅行。

2018年《太空生活》透過角色長期在太空航行與外界隔絕，面對人性逐步瓦解的失序與恐懼，展現人心異變。1956年《惑星歷險》是莎士比亞作品《暴風雨》的變奏，從外星回望內心。1961年《男爵的冒險》結合動畫與真人演繹，把《月球歷險記》的登月狂想反轉，以復古的人工上色技術，創造夢幻的人間狂想。

探討人類與人工智能關係

著名英國女作家瑪麗雪萊在十九世紀初創作《科學怪人》，屢次拍成電影，不止寫出人類主宰自然的欲望，更提出人類對於人造生命的惶恐心態。由1935年《科學怪人的新娘》到2015年《智能叛侶》，人造的軀體愈來愈像真，人類對於人工智能叛變的憂慮愈來愈深，開始探討當人造軀體開始擁有自我意識，人工智能可會有天取代人類。

今年上映的法國動畫《火星號列車》同樣觸及人類與機械人的矛盾，借鑑科幻名作，想像出別開生面的未來世界。《蜂巢精靈》劇情講述女童安娜看過電影《科學怪人》後，對生活充滿幻想，並透過她的視角直視死亡恐懼與歷史傷痕。

奇幻之旅至生死議題

《潛行者》藉科幻想像潛入民眾止步的「禁區」，審視人們內心深處的欲望與不安，直視心靈危機。《他人之顏》則透過主角換臉經歷，探討身分與自我的迷失。改編自英國女作家吳爾芙的同名小說的《奧蘭度》，講述雌雄同體的貴族奧蘭度橫跨400年尋索自我的奇幻旅程。艾麗絲華妲執導的《造物》剛於威尼斯影展上映修復版，有幸在港上映，電影講述作家車禍後到島上休養，怪事接踵而至，讓人難以分清現實和幻想。

《平步青雲》跨越生死兩界，展開一場幽默且出人意表的天堂大審訊，是戰後的反思，更是對人生與愛情的執著。《下一站，天國》以另一視角處理生死議題，想像前往天國前有中途站，帶不走任何行李，卻留下最珍貴的記憶，以想像力留住最不捨的感情。

動畫老少咸宜 激發小孩創意

小孩想像力比成人更豐富，更樂於擁抱自由自在的想像世界。電影節特別選映兩部老少咸宜的動畫，榮獲2009年奧斯卡最佳動畫長片《太空奇兵‧威E》，幾乎沒有對白的開場，畫面和聲音的處理充滿想像力。取材自比利時經典繪本的《花都友奇緣》，透過大熊與小鼠的友誼，創作出跨物種童話，激發孩子創意和創造力，面對未來種種難題。

打開想像電影節

12月10日

《2001太空漫遊》（4K修復版）

12月16日

《奧蘭度》（4K修復版）《下一站，天國》

12月17日

《科學怪人的新娘》

地點：香港電影資料館電影院