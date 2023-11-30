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娛樂

Lolly Talk首場演唱會開鑼 阿妹要求摸嘉賓Tyson Yoshi

【明報專訊】女團Lolly Talk在九展Star Hall舉行兩場首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，前晚首場開鑼，大批「波板糖」（粉絲暱稱）一早到場購買演唱會產品。Lolly Talk全員陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）和曾美欣（MeiMei）以團歌《七姊妹星團》為演唱會揭序幕。

成員獻才藝

Lolly Talk除翻唱多首經典歌外，又獻唱新歌《六度分隔理論》，成員各有發揮，Mei Mei跟Ah Yo演搞笑短劇，Sinnie以日文獨唱人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》。

首晚嘉賓包括男團FINALLY、Tyson Yoshi與周國賢。阿妹被爆是Tyson Yoshi粉絲，難得與偶像同台，她鼓起勇氣問：「可唔可以掂你？」、「可唔可以去你個dream……應該係話你間gym（健身室）？」Tyson Yoshi一一答應，阿妹再問可否合唱一首屬於他們之間的歌，台下觀眾起哄，Tyson Yoshi笑言若不答應怕不能離場。壓軸嘉賓周國賢跟Lolly Talk合唱《時空》和《極樂》。

娛樂組

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