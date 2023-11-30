Lolly Talk首場演唱會開鑼 阿妹要求摸嘉賓Tyson Yoshi

成員獻才藝

Lolly Talk除翻唱多首經典歌外，又獻唱新歌《六度分隔理論》，成員各有發揮，Mei Mei跟Ah Yo演搞笑短劇，Sinnie以日文獨唱人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》。

首晚嘉賓包括男團FINALLY、Tyson Yoshi與周國賢。阿妹被爆是Tyson Yoshi粉絲，難得與偶像同台，她鼓起勇氣問：「可唔可以掂你？」、「可唔可以去你個dream……應該係話你間gym（健身室）？」Tyson Yoshi一一答應，阿妹再問可否合唱一首屬於他們之間的歌，台下觀眾起哄，Tyson Yoshi笑言若不答應怕不能離場。壓軸嘉賓周國賢跟Lolly Talk合唱《時空》和《極樂》。

娛樂組