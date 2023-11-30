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娛樂

張家輝首晉身三級片演員 陳偉霆避談各緋聞女友

《爆裂點》被列三級 張家輝不怕票房受影響

【明報專訊】張家輝、陳偉霆（William）、 梁洛施、周秀娜和譚俊彥前晚到尖沙嘴出席電影《爆裂點》首映，後天（2日）59歲生日的張家輝獲贈蛋糕，全場大合唱生日歌賀壽，他表示生日願望是電影票房大賣。家輝分享拍攝點滴時，笑言拍林超賢導演電影前後傷手、傷腳，但同樣贏得獎項，十分難忘，林超賢抵死說：「家輝經常叫我演戲畀佢睇，他家裏有一半獎應該是我的。」家輝搞笑回應：「睇我們誰會先走，如果你走先，我攞一半獎出來畀你陪葬。」

展開過百場戲院謝票

家輝透露剛得知《爆裂點》被列三級片，笑言與一眾演員晉身三級演員，相信投資方的決定，助保留電影的吸引力。家輝與William表示會配合中港兩地宣傳，跑過百場戲院謝票，家輝說：「睇到預計都幾驚，William後生跑多啲。」

二人忙於宣傳，豈不是犧牲陪家人度聖誕節？家輝說：「冇乜所謂，太太嫁我時，我已經拍緊戲。（放太太關詠荷與女兒去旅行？）唔好啩，我想一齊過。」家輝稱聖誕和新年打算睇好友張學友香港演唱會，又想陪William去日本滑雪，William自言是滑雪愛好者，每年冬天會去滑雪度假。

否認花心風流

問William剛過去的生日是否女友陪伴共度？他說：「咩女友呀？生日我拍戲，開直播度過。」傳他有外籍女友，還是仍跟何穗拍拖？William說：「講到我好花心，咁樣搞唔掂，講番電影啦，我講句唔好意思啦。」家輝表示不清楚William是否單身，「大家講何穗，我又有聽過呢個藝人，不過我沒有跟William談論這些事，這些是他的私生活，其實人不風流枉少年」。William聞言即說：「我不風流。」家輝自認後生時也不風流，但認為人生多經歷是好事，William說：「我都那麼大個人，會慢慢成長畀大家睇，媽咪都冇催我。」

提到同公司的Twins快將於紅館舉行演唱會，會否捧場支持舊愛蔡卓妍？他說：「大家好鍾意問這些問題，唉……」家輝幫口解圍，「我約了他去我屋企唱K」。William補充說：「祝她們票房大賣，睇新聞知道反應好好，很多人買不到門票。」

梁洛施不介意變三級女星

導演林超賢對於《爆裂點》列三級上映，不太擔心影響票房，「其實我拍時已心中有數，老闆都很放心，沒有要求剪二級版，現在可以畀觀眾睇到原汁原味，內地版本都一樣，觀眾都特別喜歡廣東話版」。

梁洛施與周秀娜不介意變三級女星，梁洛施稱在《爆裂點》動作戲不算多，嫌打得不夠喉，希望未來繼續成為林超賢班底，再跟家輝合作，也期待跟團隊到戲院謝票，願犧牲聖誕節玩樂時間，「聖誕節陪3個仔的重任交畀我媽媽」。不怕兒子投訴？梁洛施說：「不會，我們相處像朋友，他們已經十幾歲，好支持我工作，他們過幾年都可以睇呢部戲。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕梁洛施 陳偉霆(William) 張家輝 爆裂點

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