奪金馬最佳新導演獲副司長父親讚叻仔 卓亦謙未因「官二代」身分感壓力

記者：柯美

卓亦謙前晚聯同監製爾冬陞、演員盧鎮業與黃梓樂見傳媒，提到其父政務司副司長卓永興回應跟他的關係時說：「身為父母，兒子有自己喜愛的工作，我十分高興。希望他繼續努力，活出自己的一片天。」

問卓亦謙被揭是高官之子會否感壓力？他表示沒壓力，透露父親一直支持他拍戲，對方有看《年少日記》，又恭賀他獲獎，「父母都好傳統，祝福欠創意，都係話proud of you，叻仔」。談到《年少日記》中鄭中基演的嚴父，角色是否有爸爸影子？卓亦謙說：「佢冇咁嚴，我是綜合資料蒐集來設定嚴父角色。」

計劃向女友求婚

卓亦謙在金馬頒獎禮上台領獎說感言時，自爆拍《年少日記》而得了抑鬱症，他解釋：「寫劇本時很抑鬱，拍時見到演員和工作人員，有人陪好好多。」卓亦謙領獎時公開感謝女友，說對方的愛與美麗的靈魂帶他走出黑暗，同行女友在台下感動落淚。

得獎後，他說要向女友求婚，卓亦謙透露還未正式求婚，計劃中。會否慶祝獲獎？他稱前日才回港，未有慶功，回港後第一時間吃了米線慰勞自己。

幫新導演有滿足感

爾冬陞替卓亦謙首次執導長片即獲最佳新導演感高興，「我為新導演做監製，卓亦謙是第三個攞新導演獎，我去到這個年紀，幫年輕人做監製很有滿足感，將自己所學和經驗，不要說傳承，幫助他們解決問題係幾好，所以我的目標做夠5個新導演。（5個那麼少？）很花時間。（會否開班授徒？）曾有人找我講學，但我不是學院派，沒有一套教書系統，不識怎去教，在現場實質見到才識做」。

認有優勢爭金像獎

電影在金馬獎先拔頭籌，會否增添對明年金像獎獲獎信心？爾冬陞透露暫時有46部電影報名，較去年33部多，《年少日記》在年底上映又獲獎，的確會有優勢。問可有慶功？他表示不會大事慶祝，但會慰勞工作人員，並稱近期監製的電影《年少日記》和《白日之下》題材都很沉重，目的希望透過電影引起大眾關注，就算改變不到世界，起碼令多些人關注，這是他們的初心。