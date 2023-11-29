明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《從前的我們》《墮下的對證》揚威葛咸獎 羅拔狄尼路致辭「抨擊特朗普」被刪

【明報專訊】表揚獨立電影的葛咸獎（Gotham Award）前日在紐約舉行頒獎禮，《從前的我們》、《墮下的對證》及Netflix美劇《齮齕人生》分別取得佳績。金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）有份演出的《花月殺手》獲頒致敬獎，但抨擊美國前總統特朗普的講辭被刪，他即時讀出放在手機的原稿，跟現場觀衆分享，並把刪減講辭怪責到投資《花》片的Apple電影，「我完全不覺得應該多謝他們，他們斗膽如此做」。

葛咸獎頒獎禮前日在紐約舉行，可說為來年頒獎禮季節掀開序幕；《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）及主角瑪歌羅比（Margot Robbie）、《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）和嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《法拉利》阿當戴華（Adam Driver）及彭妮露古絲（Penelope Cruz）、《May December》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）等現身，場面星光熠熠。

Netflix《齮齕人生》奪兩獎

講述一對童年好友在紐約重逢的《從前的我們》，加籍韓裔Celine Song執導，劉台午與《晨早直播室》美籍韓裔女星Greta Lee主演，捧走葛咸獎最佳電影。今年5月在康城影展奪最高榮譽金棕櫚獎的法國片《墮下的對證》，講述女作家的丈夫離奇墮樓，她成為殺夫嫌犯，奪最佳國際電影及最佳劇本兩獎。《花月殺手》女主角莉莉格斯桐（Lily Gladstone）憑另一電影《The Unknown Country》，力壓Greta Lee等衆多對手，贏得最佳主角獎。莉莉片中扮演的角色收到意想不到的邀請，踏上孤獨的公路之旅，穿越美國中西部前往得州和墨西哥邊境。《May December》查理斯梅頓（Charles Melton）則擊敗《法拉利》彭妮露古絲、《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）、《複製陰謀》占美霍士（Jamie Foxx）等候選者，贏得最佳配角殊榮。Disney+《亂世微光 》擊敗《英式復仇》、《吸血迷情》、Prime Video《孿生女》、HBO《最後生還者》等，贏得突破劇集獎（40分鐘以上）。Netflix《齮齕人生》力壓Prime Video《我是處女座》和《嗡嗡作響》、HBO《落魄家庭》等，捧走突破劇集獎（40分鐘以下），《齮》劇女主角黃艾莉（Ali Wong）更擊敗劇中拍檔連尚燁，贏得新劇最佳主角殊榮。

另一方面，大會向今年6部代表不同領域的電影致敬，包括《魯斯汀：民運推手》（Rustin）、《Air》、《法拉利》（Ferrari）、《花月殺手》、Barbie芭比》及《大師級愛情》（Maestro）。其中羅拔狄尼路代表《花》片領獎前致辭；該片講述1920年代印第安歐塞奇族原住民遭連環殺害的黑歷史，羅拔邊看着提辭機邊致辭，卻面露疑惑神色，語畢即表示剛才所說的講辭在他不知情下遭刪改，「剛開始的講辭遭剪輯過，刪走了。我完全不知情，想讀出來」，之後他掏出手機再念，現場報以熱烈掌聲。羅拔表示歷史不再是歷史，真相也不再是真相，連事實也被其他另類事實取代，充斥着醜陋與陰謀論，「在佛羅里達州有年輕學生被教導，奴隸培養技能是用於個人利益，而娛樂工業對這種爛透疾病沒有免疫力。想起尊榮有關印第安原住民的『名言』：我不認為我們做錯了，有大批人需要新的土地，而印第安人很自私，只想把土地據為己有」。羅拔又表示謊言成為很多騙子的武器，隨即抨擊特朗普，「前總統4年任期向我們撒謊超過3萬次，他當前的報復行動還是這種步伐。但種種謊言之下，其靈魂難以隱藏：攻擊弱小、破壞大自然的恩賜，表現出不敬，誹謗原住民」。他稱電影人因此製作《花》片還原歷史，「我來到此，卻看見他們剪輯（發言）」。《花》片由Apple投資，派拉蒙發行，羅拔狄尼路補充發言時直接怪罪Apple刪剪其講辭，「本來講辭是要多謝Apple什麽什麽的，但我完全不覺得應該多謝他們，他們斗膽如此做（刪減講辭）」；他其後邀里安納度狄卡比奧、莉莉格斯桐等《花》片演員一同上台分享大會頒贈的榮譽。

相關字詞﹕齮齕人生 墮下的對證 從前的我們 羅拔狄尼路 葛咸獎

上 / 下一篇新聞