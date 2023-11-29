《從前的我們》《墮下的對證》揚威葛咸獎 羅拔狄尼路致辭「抨擊特朗普」被刪

葛咸獎頒獎禮前日在紐約舉行，可說為來年頒獎禮季節掀開序幕；《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）及主角瑪歌羅比（Margot Robbie）、《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）和嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《法拉利》阿當戴華（Adam Driver）及彭妮露古絲（Penelope Cruz）、《May December》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）等現身，場面星光熠熠。

Netflix《齮齕人生》奪兩獎

講述一對童年好友在紐約重逢的《從前的我們》，加籍韓裔Celine Song執導，劉台午與《晨早直播室》美籍韓裔女星Greta Lee主演，捧走葛咸獎最佳電影。今年5月在康城影展奪最高榮譽金棕櫚獎的法國片《墮下的對證》，講述女作家的丈夫離奇墮樓，她成為殺夫嫌犯，奪最佳國際電影及最佳劇本兩獎。《花月殺手》女主角莉莉格斯桐（Lily Gladstone）憑另一電影《The Unknown Country》，力壓Greta Lee等衆多對手，贏得最佳主角獎。莉莉片中扮演的角色收到意想不到的邀請，踏上孤獨的公路之旅，穿越美國中西部前往得州和墨西哥邊境。《May December》查理斯梅頓（Charles Melton）則擊敗《法拉利》彭妮露古絲、《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）、《複製陰謀》占美霍士（Jamie Foxx）等候選者，贏得最佳配角殊榮。Disney+《亂世微光 》擊敗《英式復仇》、《吸血迷情》、Prime Video《孿生女》、HBO《最後生還者》等，贏得突破劇集獎（40分鐘以上）。Netflix《齮齕人生》力壓Prime Video《我是處女座》和《嗡嗡作響》、HBO《落魄家庭》等，捧走突破劇集獎（40分鐘以下），《齮》劇女主角黃艾莉（Ali Wong）更擊敗劇中拍檔連尚燁，贏得新劇最佳主角殊榮。

另一方面，大會向今年6部代表不同領域的電影致敬，包括《魯斯汀：民運推手》（Rustin）、《Air》、《法拉利》（Ferrari）、《花月殺手》、Barbie芭比》及《大師級愛情》（Maestro）。其中羅拔狄尼路代表《花》片領獎前致辭；該片講述1920年代印第安歐塞奇族原住民遭連環殺害的黑歷史，羅拔邊看着提辭機邊致辭，卻面露疑惑神色，語畢即表示剛才所說的講辭在他不知情下遭刪改，「剛開始的講辭遭剪輯過，刪走了。我完全不知情，想讀出來」，之後他掏出手機再念，現場報以熱烈掌聲。羅拔表示歷史不再是歷史，真相也不再是真相，連事實也被其他另類事實取代，充斥着醜陋與陰謀論，「在佛羅里達州有年輕學生被教導，奴隸培養技能是用於個人利益，而娛樂工業對這種爛透疾病沒有免疫力。想起尊榮有關印第安原住民的『名言』：我不認為我們做錯了，有大批人需要新的土地，而印第安人很自私，只想把土地據為己有」。羅拔又表示謊言成為很多騙子的武器，隨即抨擊特朗普，「前總統4年任期向我們撒謊超過3萬次，他當前的報復行動還是這種步伐。但種種謊言之下，其靈魂難以隱藏：攻擊弱小、破壞大自然的恩賜，表現出不敬，誹謗原住民」。他稱電影人因此製作《花》片還原歷史，「我來到此，卻看見他們剪輯（發言）」。《花》片由Apple投資，派拉蒙發行，羅拔狄尼路補充發言時直接怪罪Apple刪剪其講辭，「本來講辭是要多謝Apple什麽什麽的，但我完全不覺得應該多謝他們，他們斗膽如此做（刪減講辭）」；他其後邀里安納度狄卡比奧、莉莉格斯桐等《花》片演員一同上台分享大會頒贈的榮譽。