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娛樂

尖沙嘴Busking吸8000人迫爆海旁 張天賦對獎項無寄望 拒拉票

【明報專訊】張天賦（MC）前晚於尖沙嘴文化中心露天廣場舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》免費音樂會，吸引近8000人迫爆海旁，要警察實施人潮管制才能順利開騷。MC稱露天廣場是Busking界頂峰位置，能夠在此表演很大成就，「多謝大家支持和鼓勵，慢慢推到我上來呢度，獎唔獎呢啲嘢真係好小事，最緊要唱歌有人聽」。MC承認對獎項沒有太大寄望，最緊要有人識唱他的歌，相信聽眾自有選擇，無意為自己拉票。

記者：林祖傑

MC甫出場即呼籲粉絲為安全起見守規則，坐在高處梯級的人不要站立，若發生意外演唱會將腰斬。重回Busking發迹地，他稱當年Busking界有階級觀念，不同level在不同地方表演，唱得最好的就能在露天廣場唱歌。MC表演期間自爆狀態不佳，笑稱聽到走音、破音絕對正常。演唱《救命稻草》時甩嘴，他稱未試過唱現場甩那麼多歌詞，讓大家見證「蝦碌」場面。

因情緒病到街頭Busking

MC獻唱以前在蘭桂坊Busking賺最多錢的英文歌《Nothing on you》，又唱出極高音英文歌《Talking to the moon》，唱畢表示完成心願。他表示由Busking行到這步是最大成就，感謝粉絲支持，「獎唔獎啲嘢真係好小事，最緊要唱歌有人聽」。演唱會尾段，大會推出生日蛋糕預祝MC下月1日27歲生日，全場粉絲大合唱生日歌賀壽星，MC拿手機與粉絲自拍。

MC受訪時表示感冒未清，已服用醫生處方的抗生素，但仍有症狀，幸不是很嚴重。問重回街頭Busking感受如何？他說：「好爽，畢竟當初只係個死𡃁仔想開心唱吓歌，想Busking是因為當時有少少情緒病，估不到可以慢慢進步到現在這階段。」對於登頂Busking位置，MC說：「以前我多數在碼頭嗰邊，未去到呢個位，可以講是第一次來這個位唱歌。」他承認人潮超出預期，估不到這麼墟冚。

伙甄子丹拍動作片 拉傷大髀筋

MC透露下月生日在工作中度過，收工會和母親食飯，之後再同朋友飲酒慶祝。至於生日願望，他笑說：「今年再許快高長大都冇乜用啦。反而好想瘦啲，今次唔係吹水，最近忙拍甄子丹主演兼監製電影《誤判》，有好多打鬥場面，發覺自己郁得最勁係肚腩，咁都想以後身形線條靚啲。」

首次拍動作片的MC自覺戲中角色好有型又幹勁，「拍完動作戲散晒，足足瞓了兩日，不過非常之好玩」。問可有受傷？他稱兩星期前有場踢人戲，拍攝前沒有熱身，拍完拉傷近臀部大髀筋，行路都痛。至於「宇宙最強」甄子丹可有過他兩招？MC說：「又無嘅，他好惜我，保護我安全，揀我可能因為大家都玩音樂，可能想較量吓。」

不介意輸畀前輩光B

談到他稱有沒有獎好小事，MC承認對獎項沒有太大寄望，Busking能逼爆海旁對他而言已是最大的獎項。是否因未能打入商台《叱咤》「我最喜愛的男歌手」5強感失望？他說：「沒有，年年都係咁㗎啦。唔緊要，最緊要我歌唱時觀眾識得跟住一齊唱，講開首歌會諗起我就得。知自己輸咗畀光B（尹光），我冇介意，話晒佢都係前輩，輸畀佢都值得。」

對另一男歌手獎三甲有冇信心？MC說：「我對觀眾識我、識唱我啲歌有信心囉。（想歌迷all in投邊首歌？）我都冇主動拉票，聽眾心目中有選擇，唔使刻意拉票去改變佢哋主意，我心目中係《世一》，首歌都贏得好多樂迷歡心，好多人結婚用呢首歌。」

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