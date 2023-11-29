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娛樂

佘詩曼：Man姐角色入晒血 李施嬅爆王敏奕cut機繼續喊

新聞女王｜佘詩曼回應劇情離地 氣勢壓馬國明：一凹一凸最好睇

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）、李施嬅、王敏奕等昨日到紅磡出席無綫台慶劇《新聞女王》宣傳活動。該劇首周跨平台直播收視最高24.4點（157萬觀眾），阿佘表示監製已在群組報喜，開心收到這好消息。問可有信心收視達3字頭？她說：「現在3字頭係咪好難？希望啦，一路上緊已經好好。」

睇新聞片練足幾個月

對於被讚演新聞主播入型入格，阿佘表示拍攝前下過一番苦功，「我真的練了幾個月，這是好大挑戰，對自己最基本要求是怎樣模仿得似一點，睇過很多新聞片，又拿着劇本在錄影機前演一次，然後再翻睇，留意高低音和尾音，不能有太多表情，其實好難拿揑得準」。提到無綫前新聞主播指劇情誇張離地，阿佘說：「我覺得戲劇效果可以有少少，畢竟是一套電視劇而不是紀錄片，都需要有些趣味。」

與馬國明一凹一凸最好睇

劇中與何廣沛、譚俊彥的親熱戲受關注，阿佘叫大家不要太着重這些戲，只是為了交代角色性格。網民指氣場力壓馬國明？阿佘說：「唔可以咁講，是角色不同性格，一凹一凸就最好睇，相比馬國明以前演過的角色好唔同，其實今次都有火花，我與監製一早傾過角色的心路歷程，演的時候已入晒血，沒有什麼特別設計。」被視為視后大熱？她說：「現在才播了7集，無諗咁多，隨緣啦！如有份角逐，檔期容許都會出席頒獎禮。」

李施嬅與王敏奕劇中演師徒，王敏奕稱很多人問她角色會否黑化，證明大家睇得好投入。是否拍得辛苦？她笑說：「我負責跑新聞拍外景，曬到額頭燶晒，不似演主播日日在錄影廠歎冷氣，日日著羽絨。不是投訴，開心見到出來的效果很好。」李施嬅笑稱經常被人問為何常著同一件衫，「是不靚的，不過型，我同王敏奕都豁出去，覺得做演員要去到盡」。他大爆王敏奕拍到cut機後繼續喊，十分感性。

無綫裁員 王敏奕只盼曾志偉健康

對於無綫申請將J2台與85台合併及裁員，王敏奕認為一間大公司的決定，對大家都不容易。可有見到老爺曾志偉為此苦惱？她說：「老爺身邊有很多人可以畀意見，作為屋企人只希望他有足夠休息，身體健康。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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