為前度石恆聰平反 蔡卓妍重申分手不涉第三者

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

阿Sa跟拍拖6年的石恆聰（Anthony）早前宣布分手後，傳言滿天飛，有指兩人分手是第三者C小姐介入，甚至有人猜陳靜（Dada）與去年港姐季軍梁超怡是C小姐嫌疑人物。

阿Sa受訪時首度回應「分」訊，重申分手不涉第三者，並為前度Anthony平反，「我們之間沒有第三者，分開之後，據我所知，他沒有其他目標。他都好慘，一直被誣衊，又沒平台澄清，其實我們仍然是好好朋友，經常一齊食飯，但單身男女有人追是正常的。（Anthony會否看Twins演唱會？）他有搵我訂飛」。

指一直有人追 避談復合機會

問到復合機會？阿Sa沒正面回應，「兒女私情暫時放埋一邊，我最近沒時間想，但過得好好」。是否因多追求者，所以飛起Anthony？阿Sa說：「一直有人追，不過我好揀擇，現在無時間理。（可有睇得上眼的追求者？）有就答咗你，無就大家知什麼事。（現在open接受新戀情？）我都無close過，好似24小時便利店。」

阿Sa表示已為明年1月尾舉行的8場Twins演唱會做準備，「其實兩年前Twins成軍20周年已想開騷，但受疫情影響押後，現在已進行得如火如荼，正忙於練歌及收身，希望以最醒目的狀態示人，不過要做完下月上映的電影宣傳才正式閉關」。她透露拍檔鍾欣潼（阿嬌）亦努力纖體，稍後會相約一齊健身，笑言對方的減肥能力比自己強，「有些網民說阿嬌很易變肥或變瘦」。

Twins演唱會或再加場

談到Twins相隔多年再踏紅館開騷，阿Sa表示非常期待，而且最近重拾女團工作模式，「人老了，變得很感性，早前寫歌單時，眼淚便湧出來，很多歌曲現在再唱，感受很不同」。她提議以Twins昔日MV、廣告及電影造型，為每晚入場睇騷的觀眾設定不同衣著主題，希望大家一起玩，暫時忘卻煩憂，「Twins台上的新造型代表迎接未來，望住台下觀眾打扮呈現過去的回憶，應該幾好玩」。演唱會加開至8場，門票仍供不應求，阿Sa得戚說：「都有可能加場的，其實我們每次開騷賣票都OK的，今次連我都不夠門票，欠下很多飛債，我與助理一齊上網用飛行里數換購門票，跟粉絲一起搶飛。」

林愷鈴明年進軍樂壇

同場林愷鈴表示有追看媽咪龔慈恩參演的劇集《新聞女王》，覺得角色很適合媽咪。她透露明年進軍樂壇，稍後灌錄第一首新歌，由自己作曲，邀填詞人寫她經歷過的愛情故事。