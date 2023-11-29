明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

為前度石恆聰平反 蔡卓妍重申分手不涉第三者

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）、林愷鈴、朱鑑然、胡卓希昨日到上環出席品牌宣傳活動，剛度過41歲生日的阿Sa風騷現身，當收到大會送贈鮮花補祝生日時，即擺出心心手勢。早前跟富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰爆出「分」訊，阿Sa重申分手不涉第三者，大家再見亦是好好朋友，對方更找她訂購Twins演唱會門票，到時會來捧場。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

阿Sa跟拍拖6年的石恆聰（Anthony）早前宣布分手後，傳言滿天飛，有指兩人分手是第三者C小姐介入，甚至有人猜陳靜（Dada）與去年港姐季軍梁超怡是C小姐嫌疑人物。

阿Sa受訪時首度回應「分」訊，重申分手不涉第三者，並為前度Anthony平反，「我們之間沒有第三者，分開之後，據我所知，他沒有其他目標。他都好慘，一直被誣衊，又沒平台澄清，其實我們仍然是好好朋友，經常一齊食飯，但單身男女有人追是正常的。（Anthony會否看Twins演唱會？）他有搵我訂飛」。

指一直有人追 避談復合機會

問到復合機會？阿Sa沒正面回應，「兒女私情暫時放埋一邊，我最近沒時間想，但過得好好」。是否因多追求者，所以飛起Anthony？阿Sa說：「一直有人追，不過我好揀擇，現在無時間理。（可有睇得上眼的追求者？）有就答咗你，無就大家知什麼事。（現在open接受新戀情？）我都無close過，好似24小時便利店。」

阿Sa表示已為明年1月尾舉行的8場Twins演唱會做準備，「其實兩年前Twins成軍20周年已想開騷，但受疫情影響押後，現在已進行得如火如荼，正忙於練歌及收身，希望以最醒目的狀態示人，不過要做完下月上映的電影宣傳才正式閉關」。她透露拍檔鍾欣潼（阿嬌）亦努力纖體，稍後會相約一齊健身，笑言對方的減肥能力比自己強，「有些網民說阿嬌很易變肥或變瘦」。

Twins演唱會或再加場

談到Twins相隔多年再踏紅館開騷，阿Sa表示非常期待，而且最近重拾女團工作模式，「人老了，變得很感性，早前寫歌單時，眼淚便湧出來，很多歌曲現在再唱，感受很不同」。她提議以Twins昔日MV、廣告及電影造型，為每晚入場睇騷的觀眾設定不同衣著主題，希望大家一起玩，暫時忘卻煩憂，「Twins台上的新造型代表迎接未來，望住台下觀眾打扮呈現過去的回憶，應該幾好玩」。演唱會加開至8場，門票仍供不應求，阿Sa得戚說：「都有可能加場的，其實我們每次開騷賣票都OK的，今次連我都不夠門票，欠下很多飛債，我與助理一齊上網用飛行里數換購門票，跟粉絲一起搶飛。」

林愷鈴明年進軍樂壇

同場林愷鈴表示有追看媽咪龔慈恩參演的劇集《新聞女王》，覺得角色很適合媽咪。她透露明年進軍樂壇，稍後灌錄第一首新歌，由自己作曲，邀填詞人寫她經歷過的愛情故事。

相關字詞﹕林愷鈴 Twins演唱會 石恆聰（Anthony） 蔡卓妍（阿Sa）

上 / 下一篇新聞