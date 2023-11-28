【開箱】《富都青年》聾啞好人悲歌 吳慷仁金馬稱帝 演藝收成期

無證兄弟 聚焦底層邊緣人

《富都青年》講述阿邦（吳慷仁飾）和阿迪（陳澤耀飾）是沒身分證及國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國外勞的富都巴剎（市場）生活。哥哥阿邦雖是啞巴，但安於現狀；弟弟阿迪不願向現實低頭，不惜用盡各種方法賺錢，一心只想離開巴剎，兩人在尋找身世和辦身分證的過程中卻捲入命案。

今年金馬獎最佳男主角被指為「死亡之組」，獲提名的《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢和林柏宏是人氣男星；久未拍台片的阮經天，在《周處除三害》的演出令人眼前一亮，賽前不少評論也認為金馬影帝該是阮經天與吳慷仁的瑜亮之爭。賽後評審反而表示最終是在《疫起》王柏傑和吳慷仁之間選擇，評審團主席李安便讚王在《疫起》的表現「刮目相看」，但該片群戲為主，王的戲分遠不及其餘候選者。《疫起》講述不明傳染病爆發，醫院被封，王柏傑演心急回家的「老油條」醫生，卻一步步改變心態，最終自願留下當值；他演來內斂世故，確實是出道以來的代表作。其實能否得獎必須角色與演員配合，這方面阮經天扮演的陳桂林最突出，角色癲狂，動作戲多，體能上付出不少。不過吳慷仁在《富都青年》演聾啞阿邦，發揮更大。

《富都青年》聚焦大馬底下階層的邊緣人，阿邦和阿迪兄弟無身分之外，後者當非法仲介，那批非法外勞是比他環境更慘烈的孟加拉人；一直照顧阿邦兄弟的Money姐是跨性別者；跟阿邦有緣無分的女孩是緬甸難民。片中唯一中產階層只有林宣妤飾演的社工佳恩，有個勸她不要再在龍蛇混雜地區工作的醫生哥哥。然而好人沒有好報，佳恩的好意，成為無法挽回的悲劇引子。片中阿邦與阿迪的關係，有點像《旺角卡門》的華仔與烏蠅，同樣沒有血緣關係，卻如前世欠下的人情債，願打願捱今生歸還。阿邦好人沒好報，聾啞殘疾，沒父母沒身分，但他認命，刻苦耐勞，而且選擇善良，盡量有尊嚴地生活。但眼神與小動作告訴你，他被老闆壓價，欲辯無從，最後也不再追究；一看見警察，會本能地想躲開；把鄰家緬甸女孩的好，埋藏在心底，反複看對方所贈的卡片，買了絲巾到人家移民也不敢送出，只能目送她離開。最疼愛阿迪卻經常闖禍，為他面試買新衫，下班累極仍煮飯烚蛋。雞蛋正是兄弟倆最私密的聯繫，他會怪責阿迪鋌而走險。很多觀衆聚焦後段阿邦在獄中一鏡直落以手語自白孤獨而生無可戀，認為單是這一幕已足夠稱帝。這固然是情感最激烈爆發的一段戲，但前述以肢體語言與恰到好處的眼神表達生活遭遇的感受，需要的演出能量不會比獄中戲少。

非學院派 經驗累積演技

吳慷仁在金馬頒獎台多謝導演王禮霖、演他弟弟的陳澤耀，以及首次擔任監製的李心潔，兩次提到「生命經驗」。他謙稱不太懂表演，27歲才入行，「我很喜歡香港電影，為什麽香港明星演戲演得那麽好，後來才知道他們拍得很快，也拍得很多」。沒有經理人的他因此決定要多接戲，他的偶像是三度在奧斯卡稱帝的丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis），「他是方法演技啊，所以我也試着又胖又瘦，後來發現成果不是很理想，反而從每次的經驗中累積了很多自己，慢慢感受自己的重量，慢慢感受每個階段的不同」。

吳慷仁自小雙親離異，很早便出來打工，拍戲之前做過很多工種，並非學院派的他，演戲正是靠很多「生命經驗」累積。他自言沒有經理人，換句話說，所有片約劇本洽談得親身上陣，可想人必圓熟。他早已是金鐘視帝，在《斯卡羅》算不上主角，仍會拚命減磅配合角色。近年主演《我們與惡的距離》贏得口碑，影視串流平台興起，更可在Netflix《華燈初上》、《媽，別鬧了！》、《她和她的她》、《模仿犯》及《此時此刻》找到其蹤影。今年9月在黃Viu上架的《有生之年》，也是他主演。吳慷仁演的電影遠不及劇集多，但也客串過港片《非分熟女》，主要跟蔡卓妍演對手戲。沒想到憑《富都青年》首次角逐金馬獎，便一擊即中。其實他去年到大馬拍《富》片後便來港拍《但願人長久》，演吸毒的新移民父親，跟女兒關係疏離，片中扮演他女兒的謝咏欣，便摘下今年金馬獎最佳新演員。多年來在影視圈累積的演出經驗，吳慷仁終攀上演藝頂峰，來到收成期。

11月29、12月1日至4日優先場

12月7日正式上映