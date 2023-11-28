【娛樂場】延長《4拍4家族》壽命 導演賴恩慈以深度對談打持久戰

要打持久戰，賴恩慈能做到的就是出席以百計不同場次的分享會，她提到見過全場爆滿，也曾只有兩個觀眾，希望口耳相傳，有口碑與討論，令《4拍4家族》繼續上映，哪怕是一星期幾十場場次。電影獲不少業界或有號召力的人行動支持，包括立法會前社福界議員邵家臻、資深傳媒人區家麟、導演黃修平、電台DJ黃志淙、樂隊野佬鼓手Ming So、美術指導梁子賢等現身跟觀眾交流。

導演名人齊打氣

《4拍4家族》持續舉行分享會，在電影社交平台公布詳情。《4拍4家族》12月在英國上映，賴恩慈會到英國謝票跟當地觀眾交流。連日不少電影人在網上為《4拍4家族》打氣，導演陳詠燊說：「際遇，無人能控制到；我們唯一可以做的，只有讓自己變得頑強。前輩泰迪羅賓是頑強的人，他監製的電影也一樣。喺最近眾多話題作之間，仲有一套戲好頑強咁頂住啲場次！未睇嘅快啲去支持！音樂電影之路相當難行！香港電影要百花齊放！撐住！」

前財政司長曾俊華日前出席《4拍4家族》分享會，之後在社交平台發文，透露是他第二次看這部戲，「縱然快要消失，但不想忘掉對這個家的回憶」。每人對這部戲有不同感受，戲中主角謝安琪、泰迪羅賓、Anna hisbbuR與陳諾霆代表四代人，不同年代的人有不同感受，觀眾在其中找到共鳴。有看第11次《4拍4家族》的觀眾說每睇一次感受更深。

觀眾找到宣泄情緒出口

電影結尾講述泰迪羅賓一家組的樂隊Band Four，以貨車當流動舞台在香港各區巡演，創作戲中歌曲的填詞人透露靈感來自若最後一晚在香港，自己最想到哪些區，歌詞內有港九新界地區名稱。戲中女主角Cat（謝安琪飾）患上早發性腦退化症，隨時會遺忘身邊一切，她的兒子「小鼓王」Riley（陳諾霆飾）其中一句對白：「佢可能會不記得的，由我們幫她記住。」有腦退化症人士照顧者觀眾稱這句對白說出她的心聲。《4拍4家族》沒有高調以社會議題為焦點，輕輕帶出問題，道出腦退化不能逆轉，巧妙以對白讓觀眾找到宣泄情緒出口，大讚導演有心思。

票房差好過畀人話拍爛片

賴恩慈在分享會上，曾被問票房不似如期，是否覺得「唔抵」？她稱電影由開拍時因疫情影響不斷停工，到上映時連續遇兩次颱風，加上長假期的死亡檔期，完全逆向的「天時地利人和」。在上映首3日定電影生死的業界運作，原本300場次被cut到只有幾十場，賴恩慈說：「好多睇完戲的觀眾戥我唔抵，點解一部好電影咁少人睇？我有唔開心過，現在大家也有討論這部戲有口碑，但票房反差咁大。不過有觀眾覺得好睇，這部戲就有生命，導演的工作是將電影生命延長。現在有人為我感不值，一定好過畀人話拍部咁嘅戲出嚟。」

《4拍4家族》深度對談

日期：11月28日

時間：7：30pm（賴恩慈、藝術家楊秀卓）、9：50pm（賴恩慈、前立法會議員梁繼昌）

地點：百老匯電影中心