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娛樂

許廷鏗開騷免歌迷𠝹櫈 舊歌大酬賓 鄭欣宜應承捧場 恭候即興上台

【明報專訊】許廷鏗自組公司後貫徹一年一騷，今年聖誕寧得失家人，首度舉行戶外個人騷《SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ》，與粉絲共度佳節，預告除獻唱新歌，更會以舊歌大酬賓，絕不會令粉絲失望。許廷鏗保持神秘拒說表演嘉賓名單，不過透露久休復出的好友鄭欣宜答應捧場。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

許廷鏗透露今次有別於一般戶外騷，舞台設計概念，希望觀眾聽歌之餘同時擁視覺享受。場外有免費入場市集，除其自家品牌，其他全是他平時用過和食開的心水店舖推介，每一間都是他親自邀請參與，「今次以氣氛為主，想同大家過一個開心聖誕，雖然製作費比想像中大，投資達7位數，但我願意投資，當送給歌迷的聖誕禮物，回饋他們的支持」。他稱母親聖誕節生日，姪女Boxing day生日，一向放假陪伴慶祝，今次獻出第一次聖誕開騷，不惜一次過得罪兩個家人，「所以安排他們入場聽住歌先，之後補祝」。

喜獲新朋舊友撐場

上次開騷只唱新歌，許廷鏗直認有觀眾表示要𠝹櫈，今次承諾一定唱舊歌，笑稱以舊歌大酬賓。表演嘉賓方面，他稱仍要保密，只能說有好多新歌手，又有很多老朋友，「有些近年有幫我作曲填詞，一直未有機會合作的歌手，有個更是有一段時間冇合作，新朋舊友都好撐我，可說是入行其中一個成就，亦都有很多朋友來睇」。至於可會邀請胡鴻鈞入場睇騷？他說：「看胡鴻鈞有沒有時間囉，知他在內地發展，早前見他亮相電視台唱歌。」

贈欣宜「免死金牌」

老友鄭欣宜久休復出，為許廷鏗新歌《一場同學》擔任MV女主角，他稱還不知欣宜可會擔任演唱會嘉賓，「我希望她會來，如果想做嘉賓，當然會畀個位佢，只要她肯來，隨時可以上台。她來睇都好吖，我更加希望欣宜可以過來enjoy，聖誕節出來開心一下，原來我很不慣開騷沒有她，她有很大作用，會帶動到周邊的觀眾high好多，我有和她講，她話會到」。

許廷鏗稱為了答謝欣宜復工首個工作獻給他，親手寫了一張「免死金牌」給對方，當欣宜有任何事需要他，一定會幫手，「見到大家喜歡個MV都好開心，主要目的是讓她向大家報平安，希望大家見到一個開心和身體健康的欣宜。她的狀態其實好好，拍攝時一貫和其他演員玩到癲，藝人有時是需要些時間去調整，她辛苦了這麼久，值得給自己這個空間。令我想起當年林欣彤都有這個情况，她身體不適之後休息，復出第一個工作就是和我合作，不知是否我條命是這樣，朋友都將這些重要的事情交託給我」。

無刻意撇甩「電視味」

許廷鏗承認自組公司雖然經營辛苦，但好開心，「因為當有啲嘢同你想像中畫面好接近，那種滿足感好開心，我相信連觀眾都會感受到，覺得是值回票價，以前確實比較被動，現在就比較任性少少」。跟以往相比，他稱增加了不同聽眾層面，以前大家只是看電視知道他唱歌，現在對他的印象有所不同。

是否完全撇甩了「電視味」？許廷鏗說：「我不介意嗰浸『電視味』，一開始是由電視才被人認識，現在由電視世界慢慢轉到網絡世界，大家都很努力經營個人網上頻道，想打響自己旗號，其實我經營這間公司，都是希望有一個平台，讓新歌手有空間做自己想做的作品。」

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