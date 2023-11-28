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娛樂

《中年2》謝師宴 黃劍文為比賽搬家 劉威煌自爆擔心犯錯影響演出

【明報專訊】無綫節目《中年好聲音2》參賽者前晚搞謝師宴，邀請導師彭家麗、谷婭溦、韋綺姍出席。肥媽（Maria Cordero）、黑妹（李麗霞）、車婉婉及吳大強等亦有到場，《中年2》24強參賽者大部分現身。

44歲劉威煌與40歲黃劍文對爭入三甲不敢抱太大信心，覺得對手實力太強，劉威煌說：「顏米羔、譚輝智及安雅希唱功好犀利，最開心是大家沒私心，互相提點，跟我當年參加《超級巨聲》有點不同；因當年參賽我已30多歲，其他對手比我年輕，大家有鬥心好想入行，今次《中年2》比賽氣氛不同，可能大家年紀較大，有人生歷練，整個過程好舒服。」有比賽和舞台經驗的他仍自覺很多不足，常擔心犯錯令演出不夠揮灑自如，唯有提醒自己不要計較名次。問到若落敗會否再參加歌唱比賽？劉威煌：「不會了。人到中年仍能入圍歌唱比賽，覺得好幸運，已賺到好多寶貴經驗。」

黃劍文認同對手實在太強，只能盡力而為，預告將化濃妝rock爆演出，並邀請已出局的好友尹新杰排舞。居於元朗的他為遷就比賽，決定搬到港島區跟朋友夾份租屋住，「比賽錄影時間很長，之前又忙為台慶演出綵排，加上每次來回需時，沒太多時間休息」。他透露已接明年工作，經濟收入穩定。

向展鵬參賽壓力大暈倒5次

68強止步的向展鵬跟參賽者保持聯絡，自爆早前參賽壓力太大，試過暈倒5次，又因落敗後心情欠佳飲醉酒，不慎跣倒受傷，現時右邊面仍感麻痹，他說：「肥媽有勸我享受舞台就夠，不必太大壓力，我試過很多紓壓方法都不見效，故決定不再參加歌唱比賽。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕韋綺姍 谷婭溦 彭家麗 向展鵬 黃劍文 劉威煌 中年好聲音2

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