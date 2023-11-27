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娛樂

【開箱】金馬納百川築華語片殿堂 《詩》《直到我看見彼岸》譜輓歌說離別

【明報專訊】第60屆金馬獎頒獎禮曲終人散，港片《年少日記》卓亦謙、《但願人長久》謝咏欣和《直到我看見彼岸》何思蔚分別捧走最佳新導演、新演員及劇情短片等獎項，成績不錯；其實今年金馬獎不但開場短片濃縮了歷年得獎電影精華，頒獎嘉賓盡是日本大明星大導演，入圍作品除了台港兩地，也有不少內地及大馬導演的電影，即使內地杯葛，但金馬獎建構全球華語片殿堂的決心可見諸入圍電影的海納百川。其中《直》片仍可在藍Viu收看，跟上周四在港上映並有份角逐金馬最佳紀錄片的許鞍華《詩》，不約而同透過影像，回應了後2019及後疫情對香港的感受。

先奪鮮浪潮大獎 再贏金馬

何思蔚自編自導兼任攝影的《直到我看見彼岸》，今年6月率先拿下香港鮮浪潮大獎及最佳攝影，其實同樣入圍金馬獎最佳劇情短片的《裊裊》，林璐自編自導，羅家英、楊淇及梁雍婷主演，亦於今年鮮浪潮奪最佳編劇及最受觀眾歡迎兩獎，不過在金馬再次不敵《直》片。後者以屯門為背景，講述疫情解封復課，小六男生少傑面臨好友將遠赴澳洲的消息，無能為力的他，只能想像遙遠的南半球彼岸，努力把握最後相處時光，期盼對方能將經常一起較勁的陀螺，把這份玩具與記憶一起帶到遠方。何思蔚的攝影簡約卻細膩，善用光影及場地，並精心設計鏡頭，輕鐵一幕附有小男生獨白的心聲，繼《幻愛》之後，成為另一電影拍出詩意的屯門，細訴離別與留下的心情。

當卓亦謙和《白日之下》簡君晉等新一代導演關注社會議題，把對香港之情寄託在大銀幕，上世紀香港新浪潮老將許鞍華，重投紀錄片懷抱，拍攝了《詩》。巧合的是今年入圍金馬獎最佳紀錄片，過半數來自享負盛名的導演，除了許鞍華，還有蔡明亮執導的《何處》和林正盛《撼山河撼向世界》，前者延續「行者」系列框架，《撼》片則以台灣音樂人陳明章為主角，可惜上述3片跟《再見瓦城》趙德胤執導的《診所》，同樣敗給今年5月有份角逐康城影展金棕櫚大獎的王兵執導內地片《青春》。

以詩人黃燦然廖偉棠為重心

許鞍華大學時主修文學，專攻詩歌，片中她表示詩在低潮時是一種慰藉，一直都希望以新詩為拍攝主題，奈何沒有時間，找投資者也不容易。

美術指導文念中執導的紀錄片《好好拍電影》，以許鞍華為主角，她也不是首次拍紀錄片，多年前曾伙崔允信執導《去日苦多》，由許鞍華與幾名港大舊同學的飯局開始，回顧過去，並把話題落在97後的香港人前途命題；中日混血加上在不同地方成長，更構成許鞍華對身分的迷思。

跟《去日苦多》一樣，許鞍華在《詩》亦有出鏡，電影上半部分訪問了淮遠、飲江、鄧阿藍、馬若等詩人；又透過資料影像及照片，追憶已逝世的西西和也斯，但片中真正的主角，是移居深圳的黃燦然和一家大小遷到台北生活的廖偉棠。但為什麽黃燦然和廖偉棠所佔篇幅最多？兩人年齡相差20年，同樣在內地出生、成長、受教育，並於不同年代來港生活，如今以不同理由離開。黃燦然因香港物價高漲，搬往深圳居住，片中笑言是「經濟流亡」；他深圳的家滿屋書本，但生活十分簡樸，一條褲子縫縫補補多次。黃燦然最重要的詩都在香港創作，並以這地方為背景，卻稱離開時一點也不留戀，笑言只想念香港茶餐廳的咖啡。

黃燦然和廖偉棠是好友，後者不諱言受對方影響，改變了對杜甫等詩人的看法。廖偉棠舉家遷到台北，掙錢養家之餘，片中可見他在疫情期間積極授課，一如以往的入世。他又透過電腦裏拍攝的舊照片，跟許鞍華分享過往旅居北京的生活，以及在香港以鏡頭記錄保衛皇后碼頭的經歷。

許鞍華不論跟黃燦然站在鰂魚涌街頭閒聊，或跟廖偉棠翻閱他拍攝的每一張舊照，甚至所選取獨白的每一首詩，都是對一個正在根本改變城市的感嘆。正如金馬獎網頁所形容，「《詩》不只關於詩，還關於生活與抵抗，思考香港的精神出路」。《詩》的英文片名並非Poem，而是Elegies，正好點出「輓歌」之意。

內地片贏最佳電影 大馬導演成績佳

今年金馬獎除了台港電影，內地製作亦佔了重要部分，除了最佳紀錄片是有關年輕民工的《青春》外，摘下最佳電影及剪輯兩獎的《石門》，正是內地導演黃驥與日裔丈夫大塚龍治的夫妻檔作品。一如該片剪接師廖慶松在頒獎台所言，《石門》以極小規模的人手完成，夫婦倆幾乎包辦電影所有崗位。故事講述20歲湖南少女林森為彌補家人因醫療事故造成的賠償，決定將自己意外懷孕的孩子送給對方。該片於今年香港國際電影節贏得「新秀電影競賽（華語）」火鳥大獎最佳電影、最佳女演員及國際影評人聯盟獎。

另一方面，大馬華語片也在今年金馬獎佔重要席位，為吳慷仁帶來影帝殊榮的《富都青年》，以及摘下最佳音效的《五月雪》，兩片導演王禮霖和張吉安均來自馬來西亞，電影亦以當地為背景，明日再談。

《詩》上映日期：11月23日

《直到我看見彼岸》藍Viu播放

相關字詞﹕許鞍華 何思蔚 直到我看見彼岸 金馬獎 開箱

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