《飢餓遊戲前傳》蟬聯冠軍 《拿破崙》美票房險勝《星願奇緣》

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》上周五（24日）單日收1141萬美元（約8899萬港元），美媒估計它累計感恩節5日長假收4110萬美元（約3.2億港元），蟬聯票房冠軍。

雖然《星願奇緣》上周三開畫力壓《拿破崙》登頂，但上周五前者收800萬美元（約6240萬港元），已落後進帳835萬美元（約6513萬港元）的《拿破崙》，屈居季軍。美媒估計《拿破崙》累即5天首周末約收3290萬美元，穩守亞軍位置，並險勝3230萬美元的《星願奇緣》。至於映期踏入第2周的動畫《魔髮精靈：夾BAND天團》，上周五單日收710萬美元，第2個周末預計進帳2550萬美元，繼續排第4位。

迪士尼出品的《星願奇緣》，講述來自奇幻羅薩斯王國的雅莎樂觀開朗、機智聰明，當族群陷入前所未有的危機時，雅莎向天許願，獲得擁有無限宇宙能量的小魔星回應，聯同山羊華倫天奴一起展開「願望成真」大歷險。動畫理應是感恩節老幼咸宜的片種，卻爆冷不敵歷史傳記片《拿破崙》，有業界分析《星》片表現或較慢熱，就像今年暑假檔的動畫《元素大都會》，開畫時也表現欠佳，但最終全球收近5億美元。

另一方面，《星願奇緣》上周五亦在內地開畫，不過成績麻麻，截至昨晚，累收2521萬人民幣，位列第4。同期新片以黃渤伙拍周迅主演的內地電影《涉過憤怒的海》成績最好，上映兩天累收1.72億人民幣。《涉》片改編自老晃的同名小說，講述一名父親在女兒遭殺害後瘋狂復仇。其餘兩部新片：日本動畫《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司》，以及以雲南麗江華坪女子高中校長張桂梅故事為藍本的《我本是高山》，則分佔亞季。