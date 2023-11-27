明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《飢餓遊戲前傳》蟬聯冠軍 《拿破崙》美票房險勝《星願奇緣》

【明報專訊】上周四（23日）美國感恩節假期，新片《星願奇緣》（Wish），以及《帝國驕雄》烈尼史葛（Ridley Scott）再度與金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合作的《拿破崙》（Napoleon）提前1天上映，綜合美媒報道，上述兩片都不敵映期踏入第2周的《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》，但《拿破崙》險勝《星願奇緣》，贏得亞軍之位。

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》上周五（24日）單日收1141萬美元（約8899萬港元），美媒估計它累計感恩節5日長假收4110萬美元（約3.2億港元），蟬聯票房冠軍。

雖然《星願奇緣》上周三開畫力壓《拿破崙》登頂，但上周五前者收800萬美元（約6240萬港元），已落後進帳835萬美元（約6513萬港元）的《拿破崙》，屈居季軍。美媒估計《拿破崙》累即5天首周末約收3290萬美元，穩守亞軍位置，並險勝3230萬美元的《星願奇緣》。至於映期踏入第2周的動畫《魔髮精靈：夾BAND天團》，上周五單日收710萬美元，第2個周末預計進帳2550萬美元，繼續排第4位。

迪士尼出品的《星願奇緣》，講述來自奇幻羅薩斯王國的雅莎樂觀開朗、機智聰明，當族群陷入前所未有的危機時，雅莎向天許願，獲得擁有無限宇宙能量的小魔星回應，聯同山羊華倫天奴一起展開「願望成真」大歷險。動畫理應是感恩節老幼咸宜的片種，卻爆冷不敵歷史傳記片《拿破崙》，有業界分析《星》片表現或較慢熱，就像今年暑假檔的動畫《元素大都會》，開畫時也表現欠佳，但最終全球收近5億美元。

另一方面，《星願奇緣》上周五亦在內地開畫，不過成績麻麻，截至昨晚，累收2521萬人民幣，位列第4。同期新片以黃渤伙拍周迅主演的內地電影《涉過憤怒的海》成績最好，上映兩天累收1.72億人民幣。《涉》片改編自老晃的同名小說，講述一名父親在女兒遭殺害後瘋狂復仇。其餘兩部新片：日本動畫《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司》，以及以雲南麗江華坪女子高中校長張桂梅故事為藍本的《我本是高山》，則分佔亞季。

相關字詞﹕涉過憤怒的海 美國開畫票房 拿破崙 星願奇緣 飢餓遊戲前傳

上 / 下一篇新聞