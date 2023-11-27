明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

李安肯定出爐影帝吳慷仁演技 導演卓亦謙在台獲獎感夢幻

【明報專訊】吳慷仁憑電影《富都青年》成為第60屆金馬獎影帝，他在頒獎禮後與偶像李安導演閒談和合照。身為評審團主席的李安讚吳慷仁在《富都青年》用手語演技打動許多觀眾，給他抱抱肯定，又對吳慷仁說：「太棒了，台灣有你這樣的演員。」吳慷仁感動說：「謝謝，我會繼續努力。我還是會犯錯，不要怕犯錯。」

李安讚刮目相看 王柏傑感動落淚

李安巡迴到各慶功宴給予鼓勵，見到憑《疫起》角逐影帝的王柏傑，送他「刮目相看」四字，王柏傑聞言感動流淚。據金馬執行長聞天祥透露最佳男主角最後是吳慷仁、王柏傑之爭，王柏傑聽到此結果說：「看完（《富都青年》）當下，我的第一個選擇也會是慷仁。」

童星黃梓樂失落男配角不可惜

《年少日記》導演卓亦謙奪得最佳新導演，獲獎時感謝女友支持和愛護，在後台二人甜蜜咀嘴。他形容得獎感覺真的很夢幻，「沒想到會在香港之外的地方拿到大獎，《年少日記》題材沉重，依舊受觀眾喜愛，未來還會拍各種題材電影」。

《年少日記》11歲童星黃梓樂角逐最佳男配角敗給《老狐狸》的陳慕義，他不覺可惜，說陳慕義前輩值得這個獎，並說會繼續拍戲，之後想拍喜劇。《白日之下》余香凝失落影后，在社交平台表示會繼續努力拍下去，繼續做這個美麗電影夢。

娛樂組

相關字詞﹕李安 黃梓樂 富都青年 吳慷仁

上 / 下一篇新聞