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娛樂

呻婚禮開支大 馬國明稱等錢使搲撈

【明報專訊】馬國明昨日到觀塘出席商場聖誕活動，大會安排工作人員戴湯洛雯面具送驚喜，他大讚好靚，並獻唱鄭伊健情歌。是否練定歌於婚禮唱？他說：「不用唱歌，要做一樣我好驚嘅嘢，就係跳舞，覺得是最大玩新郎環節，我跳舞會嚇死人嗰種，我又不是天王黎明，坐響度跳舞會畀人笑，阿湯（湯洛雯）跳舞好叻，我要惡補，好在跳得差她都會嫁畀我。」

馬國明承認與阿湯好想一齊出席活動和拍廣告，希望多些夫妻檔搵錢機會，「好等錢使呀，準備結婚開支好大，冇得慳，什麼都是錢」。最大開支是否禮金？馬國明說：「幾樣嘢啦，酒店都貴，賓客有60至70人，主要是兩家人，條數在阿湯手上。」他稱阿湯禁止透露結婚日子，強調不是怕老婆而是尊重，「最多可以講未完成劇集《新聞女王》宣傳就要走，不過走幾日啫」。

自嘲《新聞女王》角色如太監

網民批評他不夠氣場，駕馭不到《新聞女王》所演角色，被女主角佘詩曼氣場力壓，馬國明說：「大家有睇都知，頭幾集我是輸到七彩，像球隊輸波，相信都冇乜氣場，角色不需要我咁大氣場，唔通拍到我勁過Man姐（佘詩曼）咩。其實我和鄧智堅在劇中都是太監，要襯起班女王。」

與何依婷拍激吻戲好不好惜？他笑道：「唔好講呢啲，是戲劇效果，講激情比不上佘詩曼與譚俊彥、何廣沛的激情戲。」他稱阿湯看到這場戲沒什麼，大家都是演員，婚後若要拍這類戲，要看劇情需要。

記者：林祖傑

相關字詞﹕新聞女王 湯洛雯 馬國明

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