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娛樂

默認遭舊情敵陳淑蘭掌摑 莫可欣：咁多年前提嚟做乜

【明報專訊】莫可欣和戚黛黛昨日出席交通安全嘉年華活動，莫可欣稱當年奪港姐冠軍贏了部車立即考車牌，怎料考4次才成功，笑言有29年駕駛經驗，比很多的士司機還要多，老公方中信駕駛態度比她較躁，「有時我揸車，他在旁有很多意見，比考牌官更嚴」。她表示慶幸駕車沒遇過大意外，今年犯太歲也只是被抄了很多次牌。

無關痛癢 一笑置之

談到陳淑蘭早前重提當年與方中信拍拖4年，承認曾掌摑情敵，更不止一巴，有指所說情敵是莫可欣，她昨對此未有否認，稱沒有因而不開心，「其實咁多年前嘅事，提嚟做乜吖！有些事情點講都得㗎啦，都冇所謂了」。

聽到對方重提舊事可有不舒服？莫可欣說：「冇，咁多年前，起身邊隻腳落地我都唔記得，我已不記得了，記來做咩呢？都無關痛癢，只是大家覺得『食花生』啫。冇所謂啦，呢個世界大把大事發生，梗係冇唔開心啦。咁多年我都不是有很多負面新聞，有些事一笑置之，不要太着緊。」她稱老公沒有提過這件事，相信老公會知，自己做了咁多年人，不會驚閒言閒語，想藉此教小朋友不要為這種事不開心，稱現在網上有好多欺凌，很多人有不同意見，有時當發噏風就得。

戚黛黛唔享受參加《中年2》

戚黛黛表示剛從倫敦回港，老公出差她跟去，順道拍拖幾天，「我們結婚7年，所謂最sweet都是一齊買餸，當地好凍又快天黑，去到反而掛住回香港食中餐」。她表示參加《中年好聲音2》被淘汰沒有不開心，起初以為參賽很享受，原來緊張得從未享受過，雖然無得繼續玩有點失望，不過40多歲能認識到很多家庭主婦新朋友，覺得有得着。

記者：林祖傑

相關字詞﹕陳淑蘭 戚黛黛 莫可欣

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