洪欣回港撐大仔張鎬濂 談婚變事件 歐陽妙芝15歲子獲劉德華鼓勵參賽

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

洪欣特別從北京飛來港支持大仔張鎬濂，今年5月，她在個人社交平台宣布「我和張丹峰不再是夫妻關係」，丈夫張丹峰亦發文「對，不過了」，疑結束14年婚姻，之後改口風發致歉信稱是情緒化言論，夫妻之後曾在直播大騷恩愛證情未變。問洪欣現在感情狀况，她說：「講到我𠵱家好似單身咁，其實夫妻呢啲嘢好正常，冇一對夫妻唔嗌交啩。覺得自己有時都……點講呢？真係學識咗響屋企自己處理囉。學識了這個功課，都是好事來的，畀小朋友睇到，是個反面教材。」洪欣稱9歲女兒年紀還小，要放多些時間在女兒身上，故不會接太多工作。

星二代要比人更努力

對於兒子張鎬濂早前稱繼父張丹峰比媽媽做得更多，問洪欣可有不開心？她說：「冇咩所謂，大家分工合作，爸爸會教運動，我負責照顧。」張鎬濂強調張丹峰和洪欣都是好父母，參賽前有跟父母商量，二人也很支持。洪欣大讚張鎬濂好乖，什麼事都會和父母商量，「後生仔通常有自己諗法，我後生時媽媽也不喜歡我入行，都不是完全聽母親話，兒子這年紀仍和我們商量，覺得好唔錯」。

對於由觀眾投票的「初印象星動值」打入前10名，張鎬濂表示超出預期，十分開心。可認為星二代有着數？他說：「不會這樣想，覺得好處是多些人關注，壞處是要比其他人更加努力才及格，希望透過壓力成為動力，有日母親在別人口中是張鎬濂媽媽。」

樂做兒子出氣袋

歐陽妙芝到場支持15歲細仔方玉亨，表示兒子未成年，之前要陪他到上海參賽，「足足逗留了4個月，冇覺好瞓，對我來講好大壓力，連打扮也沒時間，就算要素顏見人也不介意。經常捱更抵夜，到現在雙眼仍通紅，陪兒子練舞搞到胸和肋骨位置都好痛，不過能陪他成長，也覺得好幸福」。

方玉亨直認很開心有媽媽陪伴，因其他參賽者遇到困難，只能彼此互呻，他可以向母親發泄，讓媽媽處理不穩定心情。歐陽妙芝表示樂做兒子出氣袋，始終他年紀小，很多事情不懂處理。

劉德華意見如護身符

方玉亨表示在節目中獲Rain讚很開心，透露母親偶像劉德華一直鼓勵他，「他好支持我上嚟體驗吓呢個圈係點，細個都有幫Andy（劉德華）哥哥在華仔天地（fans club）活動表演，他知道我好鍾意跳舞，之前都有問他意見，他都好支持我」。歐陽妙芝稱劉德華的意見如護身符，很感恩很多人愛惜兒子。

冼靖峰開心獲Rain讚賞

丁子朗與冼靖峰因參賽成真心好友，丁子朗稱未認識前以為冼靖峰好寸，原來很友善。冼靖峰說：「很多人一聽到我和丁子朗做朋友，問會不會有代溝？其實我們是同齡。」對於被批化妝太白，丁子朗表示一直有留意網民批評，有和化妝師溝通，「網民的批評好緊要，所有批評我都有睇，網民就是我的造型師，其實化什麼妝都是睇舞台，我都係人一個，唔化妝都得」。對於在「初印象星動值」排21，丁子朗不失望，反而很開心，因內地沒有很多人認識他，「有廿幾名已經開心到喊咗出嚟」。冼靖峰認為自己排名第7只是一個數字，能否承載這個數字要睇自己能力，承認獲Rain讚賞十分開心，因對方很嚴格。

《亞洲超星團》前晚首播，Rain對練習生表現作出嚴厲評價，不少網民稱見解獨到。有網民覺得部分練習生的外形、跳唱能力與才藝都有水準，並拿來跟MIRROR比較，稱將來可能帶來威脅。

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