林志玲宋芸樺性感現身紅地氈 許光漢林柏宏合力派心心

陳意涵拍打劉俊謙 網民笑翻

最近在台灣人氣勁的劉俊謙跟《小曉》團隊登場，陳意涵憑此片角逐最佳女配角，被問到戲中當母親的感想，身旁的劉俊謙突然噴笑，陳意涵忍不住大力拍了劉俊謙一下，響亮的拍打聲笑翻網民，有留言：「陳意涵太可愛了」、「那一掌好響」。

頒獎嘉賓林志玲穿性感鏤空裝亮相，透露有給老公看過照片，她笑說：「跟他說裏面有穿body！」她回顧自己的電影生涯，自認是最幸運的女孩子，「我的電影生涯就是從金馬開始的，第一次主持是第41屆，時間真的很快，要珍惜可以跟自己好好相處的每一天」。

香港代表人多勢眾

至於香港代表除劉俊謙外，羅家英也跟《裊裊》團隊現身；許鞍華率領《詩》團隊；《年少日記》團隊包括導演卓亦謙、角逐最佳男配角的黃梓樂，聯同周漢寧、陳漢娜齊踏紅地氈，梓樂接受訪時表示做演員的心不變；憑《白日之下》角逐金馬影后的余香凝，聯同爭最佳女配角的梁雍婷及導演簡君晋齊現身，不過角逐最佳男配角的林保怡則未見蹤影；《填詞L》導演黃綺琳與演員鍾雪瑩跟團隊浩浩蕩蕩進場；還有《但願人長久》導演祝紫嫣與演員謝咏欣，以及袁澧林與柯煒林。

林青霞壓軸登場，司儀表示要向她下跪。青霞給後輩勉勵幾句話，「你們要有夢想，因為不敢想的夢想都可能成功，更何况是會成功的夢想」。說話時還做出加油的動作。問她會否有新作品？她說：「有啊！第5本書正在醞釀。」提到想敘舊的好朋友，她說：「李安導演、朱延平導演、瓊瑤姐，還有很多朋友，我真的很開心！」今屆紅地氈司儀是楊千霈與曹佑寧，前者經驗豐富，後者明顯緊張到手足無措，網民留言無眼睇。

（第60屆金馬獎頒獎典禮）