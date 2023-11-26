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娛樂
2023年11月26日星期日
12歲林品彤成最年輕金馬影后 吳慷仁稱帝 《年少日記》卓亦謙奪最佳新導演
金馬獎得獎名單（部分）
林志玲宋芸樺性感現身紅地氈 許光漢林柏宏合力派心心
碧咸閃現澳門成眾星「集郵」目標 木村光希配合主題自選性感晚裝
3子鼓勵工作 梁洛施全面復出
殺入《叱咤》5強 尹光無信心贏睇好張敬軒
女團XiX賣口乖 唔覺經理人郭偉亮嚴格
【娛樂場】《冰上火花》結局有彈有讚 6網上完結篇交代隊員去向
強姦虐待舊愛官司和解 兩日新添兩宗性侵指控 P.Diddy涉伙Aaron Hall輪姦少女
燦烈來港見粉絲 買曲奇贈EXO隊友
堺雅人膺視帝 《Vivant》奪6獎大贏家
李世榮新劇首播 收視稍勝金裕貞
湯哈迪《毒魔3》復工 趕明年底上映
【開箱】《常識女王》 姊妹補裂痕 親情勝獎金
金馬獎得獎名單（部分）
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【明報專訊】（請看附圖）
（第60屆金馬獎頒獎典禮）
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12歲林品彤成最年輕金馬影后 吳慷仁稱帝 《年少日記》卓亦謙奪最佳新導演
金馬獎得獎名單（部分）
林志玲宋芸樺性感現身紅地氈 許光漢林柏宏合力派心心
碧咸閃現澳門成眾星「集郵」目標 木村光希配合主題自選性感晚裝
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