明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

12歲林品彤成最年輕金馬影后 吳慷仁稱帝 《年少日記》卓亦謙奪最佳新導演

【明報專訊】第60屆金馬獎昨晚於台北國父紀念館舉行，今屆有多部港產片入圍競逐獎項，包括《年少日記》、《白日之下》、《但願人長久》及《填詞L》等。《年少日記》競逐5個獎項，只得導演卓亦謙獲最佳新導演；《白日之下》5項提名全軍覆沒；《但願人長久》謝咏欣奪最佳新演員；《直到我看見彼岸》奪最佳劇情短片，加上陳嘉言、黃曉傑憑《夏夢迴》贏得最佳動畫短片，香港共獲4獎。今屆出爐影帝是首獲提名一擊即中的《富都青年》吳慷仁，年僅12歲的林品彤以黑馬姿態憑《小曉》登上影后寶座。《老狐狸》奪最佳導演、最佳男配角、最佳原創電影音樂及最佳造型設計4獎，成為大贏家。

吳慷仁擊敗勁敵阮經天、許光漢、林柏宏及王柏傑首奪金馬影帝，他忍不住落淚，女友邵雨薇大力拍掌。吳慷仁表示好愛電影、好愛表演。影后是12歲林品彤，成為金馬獎史上最年輕影后得獎者，陸小芬、余香凝、鍾雪瑩與胡伶齊敗給她。林品彤在《小曉》飾演「過動症」女孩，她捧着獎座激動落淚，戲中演她母親的陳意涵感動到喊，同片劉俊謙亦眼泛淚光。林品彤兩年前演出《美國女孩》「妹妹」一角踏影圈，時隔兩年就拿下金馬獎座，她說會繼續努力，謝謝家人支持。最佳導演得主是《老狐狸》蕭雅全。

卓亦謙得獎向女友示愛

《年少日記》與《但願人長久》在頒獎禮前夕先拔頭籌，分別獲頒觀眾票選最佳影片獎及國際影評人費比西獎。賽前熱門的《年少日記》最終未能奪得最佳劇情片，36歲導演卓亦謙則獲最佳新導演，他從北野武手中接過獎座，前者拍他膊頭予以鼓勵。卓亦謙致謝辭時感謝女友，「拍了這電影我也很憂鬱，謝謝你的愛，你美麗的靈魂陪我走出黑暗，我愛你。」女友在台下感動落淚。他受訪時表示看開場短片，見張艾嘉說電影會一直拍下去，他感動哭了，因拍《年少日記》時想過是否要繼續做電影。他有感在港拍電影有些困難，做了10年編劇收入不穩定，家人也很擔心，「變胖又憂鬱，沒錢結婚，我很喜歡電影，怎樣改行，心情很複雜」。卓亦謙是政務司副司長卓永興的兒子，卓永興之前表示高興兒子有喜愛的工作，希望繼續努力活出自己的一片天。

謝咏欣奪最佳新演員喜極而泣

21歲謝咏欣憑《但願人長久》奪最佳新演員，她上台時險跌倒，領獎時更非常緊張，喜極而泣。羅家英（家英哥）演出的《裊裊》角逐「最佳劇情短片」，他出席頒獎禮，獎項由《直到我看見彼岸》奪得。

《直到我看見彼岸》導演、編劇及攝影何思蔚說：「我唔敢講呢個係完美作品，但呢個係努力見證，好想多謝佢哋，包括喺台下嘅台灣朋友，香港各位伙伴。」她續說：「最後我希望自己，還有生活在香港的每一位，都可以更勇敢、更堅強的用自己的步伐往前進，好好生活，不要遺忘對自己重要的一切，直到我們看見彼岸。」

《白日之下》角逐5獎全軍覆沒

獲5項提名的《白日之下》全軍覆沒，林保怡與《年少日記》黃梓樂角逐最佳男配角雙雙落敗，得主是《老狐狸》的台灣資深演員陳慕義。最佳女配角由《本日公休》方志友奪得，梁雍婷亦未能憑《白日之下》獲獎。

已故盧凱彤遺孀余靜萍以《（真）新的一天》成為首位在金馬獎奪最佳攝影的女性攝影師，她上台後興奮高舉獎項及鞠躬，但不發一言轉身下台，獲不少網民讚：「太帥了！」許鞍華的《詩》入圍最佳紀錄片，敗給內地導演王兵的《青春（春）》。悼念環節，屏幕播出離世演藝人的短片，包括顧嘉煇、吳耀漢、嘉玲、張英才、余子明、坂本龍一等，播到歌后李玟時，演奏李玟金曲《月光愛人》，場面感動，陳淑芳忍不住拭淚。

林青霞獲終身成就獎獻給父母

林青霞獲頒終身成就獎，由李安頒獎。穿著紅色優雅長裙的她表示獎項對她意義重大，把獎獻給父母。她又感謝合作過的台前幕後，還有丈夫及3個女兒默默支持她做有興趣的事，成全今日的林青霞。

娛樂組

（第60屆金馬獎頒獎典禮）

相關字詞﹕林品彤 吳慷仁 但願人長久 白日之下 年少日記 第60屆台灣金馬獎

上 / 下一篇新聞