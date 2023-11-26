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娛樂

強姦虐待舊愛官司和解 兩日新添兩宗性侵指控 P.Diddy涉伙Aaron Hall輪姦少女

【明報專訊】對於美國饒舌男歌手P.Diddy（原名Sean Combs）來說，今年未必有心情慶祝感恩節，繼女歌手兼舊愛Cassie本月中控告他強姦及虐待，翌日卻戲劇性地宣布庭外和解後，上周四及周五再有兩名自稱受害者入稟，分別指控P.Diddy迷姦和輪姦。據其中一名受害女子聲稱，她跟友人遭P.Diddy性侵後，男歌手Aaron Hall亦輪姦她們。P.Diddy昨日發表聲明，否認有關指控，「這些來自30多年前的虛構和失實指控，全都為了謀財」。

英國《每日郵報》前日偷拍到P.Diddy在邁阿密豪宅門外散步的照片，穿著一身黑衣的他，低頭並露出一臉愁容，跟女兒在泳池旁邊嬉戲的愉快模樣，形成強烈對比。事緣本月16日女歌手Cassie入稟曼哈頓聯邦法院，聲稱她跟P.Diddy拍拖期間，多次遭男方毆打，又強迫吸毒，更要求她召男妓，讓他在旁欣賞，滿足其變態的偷窺慾。性醜聞曝光後翌日，二人戲劇性地宣布達成庭外和解協議，但未有透露賠償細節。

箍頸令受害者昏倒

據音樂雜誌《滾石》報道，指控P.Diddy性侵官司陸續有來，上周四先有受害人Joi Dickerson-Neal入稟，自稱1991年當她仍是紐約雪城大學生的時候，曾遭P.Diddy在其飲品下藥，然後性侵並拍片，這些不雅片段已在男方社交圈子廣泛流傳。P.Diddy透過發言人否認指控，批評內容並不可信，「為錢說謊」。

一波未平一波又起，上周五有第3名受害者入稟紐約聯邦法院，聲稱事發在1990年或1991年，匿名受害者與女性友人參與唱片公司舉辦活動，其間遇上P.Diddy及男歌手Aaron Hall，兩女獲邀喝酒，然後跟隨他們返回寓所，兩女分別遭P.Diddy施暴，然後Aaron Hall入房把她們輪姦。事隔數日，P.Diddy找上受害者並要求她噤聲，避免他的時任女友得悉事件，兩人談判期間，男方情緒失控，盛怒下出手箍緊其頸部，令她一度昏倒。

美國《人物》雜誌向P.Diddy一方求證事件真偽，後者透過發言人再作否認：「這些來自30多年前的虛構和失實指控，利用成人倖存者法案（Adult Survivors Act）的時限，趕在最後一分鐘入稟，全都為了謀財，他們看上P.Diddy的名氣和財富，令他成為匿名舉報者的目標。」又指紐約立法機關絕不容許成人倖存者法案淪為騙徒的生財工具，「民眾亦應抱有懷疑態度，不受虛假指控所愚弄」。

相關字詞﹕Aaron Hall 輪姦 P.Diddy

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