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娛樂

3子鼓勵工作 梁洛施全面復出

梁洛施獲兒子鼓勵復出工作 爆囝囝鍾意睇打打殺殺電影

【明報專訊】梁洛施和林愷鈴等前晚到尖沙嘴出席聖誕亮燈活動，梁洛施表示聖誕節帶兒子入場看她演出的新片《爆裂點》，透露3子開始長大，喜歡看打打殺殺電影，「兒子睇過我演的電影《蟲不知》、《伊莎貝拉》，話鍾意睇我演打打殺殺，成日話我應該演像Catwoman的有型角色」。

自認好捱得開盡turbo

梁洛施大仔14歲、孖仔13歲，3子現在喜歡與朋友一起，鼓勵她工作，令她很感動，決定全面復出，「兒子話他們已大個，我可以做番嘢，如果唔係他們眨吓眼讀完書出來工作，唔想見到我孤伶伶一個，我現在開盡turbo，之後拍廣告和新戲。（復出可有不習慣？）我好捱得又好曬得，拍《爆裂點》要皮膚黑，一星期曬燈三四次，試過心急搞到曬傷，兒子話我平時白到反光，鍾意我黑啲，有陽光氣息，但不曬燈就白番」。

林愷鈴難忘跟Ian拍嘴戲

林愷鈴明年進軍樂壇，已錄兩首歌，開心有製作人覺得她的歌適合做劇集主題曲。她不捨主演ViuTV劇《冰上火花》前晚大結局，最難忘與陳卓賢（Ian）拍嘴戲，「拍時有排及傾過，場戲性質係衝動咁惜，在現場好憑感覺，Ian非常溫柔和有分寸。（能否接受更大尺度？）這不是首要考慮問題，我較在意角色可有發揮」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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