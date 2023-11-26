明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

碧咸閃現澳門成眾星「集郵」目標 木村光希配合主題自選性感晚裝

木村光希襲澳門性感搶鏡 興奮與碧咸同場

【明報專訊】萬人迷大衛碧咸（David Beckham）前晚到澳門出席時尚雜誌主辦的晚會，同場還有日本男星木村拓哉細女木村光希、BL劇《只因我們更天生一對》泰國男星Bright Vachirawit、胡杏兒和麥明詩等都好開心見到碧咸，希望可以合照。碧咸壓軸到場，面帶笑容在紅地氈上與嘉賓合照，全程閃現1分鐘，匆匆入場未有受訪。其他嘉賓包括馮德倫、邱淑貞大女沈月、吳建豪、霍啟山、陳栢熹、林心兒、張艾嘉兒子王令塵、Amanda S.等，星光熠熠。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

木村光希出道後成為時尚界寵兒，獲大會頒發「The Style Award」，表揚她具獨特氣質。20歲木村光希穿上白色低胸晚裝裙性感亮相，配襯閃鑽首飾，成熟高貴。問性感打扮事先有否經父親同意？她身邊翻譯王友良代表示有關父母問題不方便回答。之後光希用流利英語表示白色晚裝是她親自挑選，配合大會主題，又可突出她的線條和明亮感。她首次與碧咸同場感興奮，盼有機會跟對方打招呼和合照，又期待有時間再遊香港。

Bright計劃來港搞見面會

Bright Vachirawit獲頒「The Golden Cane Award」，表揚他的作品深受觀眾喜愛。Bright自認是碧咸忠實粉絲，每次看對方踢波入球特別興奮，能與偶像同場不想錯過合照機會。他自爆讀高中時最喜愛踢足球，是最愛的運動。早前Bright成為首名泰國明星獲日本主辦的《MTV VMAJ 2023》頒予「Best Asia Celebrity」，他感謝大家支持。他主演浪漫愛情電影《Congrats My Ex！》在亞洲不少地區票房成績理想，片中他大跳印度舞，觀眾和粉絲大讚可愛，他笑着答謝。他曾透露想演英雄人物如蝙蝠俠，心中的羅賓角色想找好友Gulf演出，並稱正計劃來香港與粉絲見面聚會。

麥明詩穿鮮紅色吊帶裙行紅地氈，承認恨一睹碧咸風采，放工即趕到澳門，期待與碧咸合照。機師男友盛勁為有陪她到澳門，但怕醜未有陪伴參加晚會。

胡杏兒羨慕碧咸追女成功

胡杏兒一身性感晚裝與丈夫李乘德十指緊扣到場，其間丈夫細心為她整理服裝。她稱事前讓丈夫幫手過目才挑選此晚裝，做足安全措施，不怕會走光。她最近看過碧咸的紀錄片，非常欣賞對方，稱要做全球都常被追訪的大明星不容易。她爆丈夫秘密，「老公是球隊阿仙奴擁躉，不是碧咸那球隊，但他很喜歡踢波，應該可以交流傾波經。加上老公曾在英國讀書，很期待跟碧咸見面和合照」。碧咸育有3子一女，胡杏兒羨慕對方3子出世後追到女兒，「如果可以像碧咸追到女兒，就真的很完美。如果有機會，或者試問他有什麼秘技」。

胡撐李施嬅膺視后

胡杏兒剛從外地回港，知道好姊妹李施嬅與佘詩曼（阿佘）合演無綫台慶劇《新聞女王》外界評價不錯，替施嬅開心，知對方為此劇付出不少及壓力好大，她又讚阿佘出品必屬佳品。有網民撐施嬅和阿佘角逐視后，杏兒撐好姊妹值得有獎，不認為劇情離地欠真實，「的確欠施嬅一個獎，應該頒給她。既然是戲劇，應該有戲劇性發展，如果沒有太爆炸性劇情，觀眾會覺很悶」。她稱若時機到，都想回娘家拍劇。

吳建豪否認拍拖

吳建豪離婚數年，早前與內地演員兼歌手虞書欣傳緋聞，他聞言收起笑容並搖頭否認有拍拖，「我沒有女朋友，單身已很久，下次不要問這個問題好嗎？」

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕麥明詩 胡杏兒 Bright Vachirawit 沈月 吳建豪 木村拓哉細女木村光希 大衛碧咸（David Beckham）

上 / 下一篇新聞