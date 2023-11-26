碧咸閃現澳門成眾星「集郵」目標 木村光希配合主題自選性感晚裝

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

木村光希出道後成為時尚界寵兒，獲大會頒發「The Style Award」，表揚她具獨特氣質。20歲木村光希穿上白色低胸晚裝裙性感亮相，配襯閃鑽首飾，成熟高貴。問性感打扮事先有否經父親同意？她身邊翻譯王友良代表示有關父母問題不方便回答。之後光希用流利英語表示白色晚裝是她親自挑選，配合大會主題，又可突出她的線條和明亮感。她首次與碧咸同場感興奮，盼有機會跟對方打招呼和合照，又期待有時間再遊香港。

Bright計劃來港搞見面會

Bright Vachirawit獲頒「The Golden Cane Award」，表揚他的作品深受觀眾喜愛。Bright自認是碧咸忠實粉絲，每次看對方踢波入球特別興奮，能與偶像同場不想錯過合照機會。他自爆讀高中時最喜愛踢足球，是最愛的運動。早前Bright成為首名泰國明星獲日本主辦的《MTV VMAJ 2023》頒予「Best Asia Celebrity」，他感謝大家支持。他主演浪漫愛情電影《Congrats My Ex！》在亞洲不少地區票房成績理想，片中他大跳印度舞，觀眾和粉絲大讚可愛，他笑着答謝。他曾透露想演英雄人物如蝙蝠俠，心中的羅賓角色想找好友Gulf演出，並稱正計劃來香港與粉絲見面聚會。

麥明詩穿鮮紅色吊帶裙行紅地氈，承認恨一睹碧咸風采，放工即趕到澳門，期待與碧咸合照。機師男友盛勁為有陪她到澳門，但怕醜未有陪伴參加晚會。

胡杏兒羨慕碧咸追女成功

胡杏兒一身性感晚裝與丈夫李乘德十指緊扣到場，其間丈夫細心為她整理服裝。她稱事前讓丈夫幫手過目才挑選此晚裝，做足安全措施，不怕會走光。她最近看過碧咸的紀錄片，非常欣賞對方，稱要做全球都常被追訪的大明星不容易。她爆丈夫秘密，「老公是球隊阿仙奴擁躉，不是碧咸那球隊，但他很喜歡踢波，應該可以交流傾波經。加上老公曾在英國讀書，很期待跟碧咸見面和合照」。碧咸育有3子一女，胡杏兒羨慕對方3子出世後追到女兒，「如果可以像碧咸追到女兒，就真的很完美。如果有機會，或者試問他有什麼秘技」。

胡撐李施嬅膺視后

胡杏兒剛從外地回港，知道好姊妹李施嬅與佘詩曼（阿佘）合演無綫台慶劇《新聞女王》外界評價不錯，替施嬅開心，知對方為此劇付出不少及壓力好大，她又讚阿佘出品必屬佳品。有網民撐施嬅和阿佘角逐視后，杏兒撐好姊妹值得有獎，不認為劇情離地欠真實，「的確欠施嬅一個獎，應該頒給她。既然是戲劇，應該有戲劇性發展，如果沒有太爆炸性劇情，觀眾會覺很悶」。她稱若時機到，都想回娘家拍劇。

吳建豪否認拍拖

吳建豪離婚數年，早前與內地演員兼歌手虞書欣傳緋聞，他聞言收起笑容並搖頭否認有拍拖，「我沒有女朋友，單身已很久，下次不要問這個問題好嗎？」

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