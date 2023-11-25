【開箱】《精神病房也會迎來清晨》 朴寶英首演護士顧人不顧己

內科調職精神科隱瞞原因

《精神病房也會迎來清晨》改編自韓國同名漫畫，《殭屍校園》李在奎執導、《奇案摸摸查》李楠圭編劇。故事講述在醫院內科工作3年的護士鄭多恩（朴寶英飾），懷着緊張和激動心情轉到精神病科首天開工。有此調職的護士不常見，精神病科同事都好奇，多恩為何有此決定。

多恩調職精神病科後一如既往以親切微笑接近患者，並努力聆聽他們的心聲。面對與內科截然不同的環境，多恩要學習的事很多，只能從失誤中汲取教訓。多恩在肛門外科醫生董固允（延宇振飾）、死黨宋裕贊（張東潤飾）、護士長宋曉信（李姃垠飾）及其他同事們鼓勵下，逐漸適應新工作環境。然而因一名病人離世，令她的情緒陷入困局。

此劇選角十分好，演出陣容人氣不算高，但朴寶英、延宇振、張東潤及李姃垠都是實力派演員。外表溫順的朴寶英很適合扮演「白衣天使」，可是入行多年，從未有機會飾演護士；直至今年，巧合地先後在電影《烏托邦浩劫》及《精神病房也會迎來清晨》扮演護士。朴寶英飾演的多恩，溫柔細心，但也有脆弱一面。劇集初段講述她在內科工作，因對病人過分細心，花較長時間照顧一名病人，使工作做不完，連累其他護士加班，遭同事埋怨。多恩害怕自己轉科的原因被揭穿而感到焦慮，幸精神病科同事不介意，才令她鬆一口氣。

多恩逐漸適應新的工作環境，也很喜歡精神病房的工作。妄想症病人金書元（盧載沅飾），在多恩悉心照顧下康復出院；然而病人重返社會，過往的生活壓力再度湧現，最終妄想症復發而輕生。金書元離世前曾致電多恩，後者自責未有及時意識到對方病發，自責情緒無法抒發，多恩患上抑鬱症，甚至出現自殺傾向，由護士變成病人，需入院治療。

多恩康復後重返護士工作崗位，卻遭病患的家屬歧視。此劇透過多恩這角色告訴觀衆，她過於重視別人感受，忽略了自己，才會出現抑鬱症，例如多恩的死黨宋裕贊愛吃原味炸雞，她則愛辣醬味，但為了遷就對方，一直隱瞞真正喜好；她也不懂得稱讚自己，外人看來很善良，其實暗藏情緒病危機。其實每個人都應認清自己的情緒，有病就醫，不要抗拒及歧視精神病。

善用CG特效呈現精神狀態

《精神病房也會迎來清晨》共12集，除了多恩這條主線，精神病患亦各有故事，如患有強迫症的肛門外科醫生董固允經常折手指關節、因繁重工作引發恐慌症的宋裕贊、因妻兒接連離世而患上妄想症的丈夫等，每個故事均貼近日常生活及社會問題。此劇善於利用電腦特效，將病人的精神狀態「活龍活現」，如宋裕贊恐慌症發作時，會像被水淹沒一樣無法呼吸。金書元發病時，無法區分遊戲與現實世界，自覺要對付恐龍與怪獸，運用CG具體呈現患者所看到的世界，這方面導演應記一功。

劇中不忘探討精神科醫護的日常工作，雖然不能說最辛苦，但跟其他病房比較，有很多不同之處，像跟病人說話要小心奕奕，不能附和也不能否定他們的想法。第4集講遭詐騙失去所有儲蓄的妄想症病人，指控多恩偷錢，不停喧鬧要求她還錢，多恩不能否認，只可默默忍受。當面對有暴力、自殺傾向的病人，醫護更可能隨時受傷。劇中提到精神科病房為防止意外，所以沒有窗簾，因此每日陽光會最先照耀精神病房，正點出劇名《精神病房也會迎來清晨》的由來。