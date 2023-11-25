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娛樂

險勝《拿破崙》 《星願奇緣》感恩節假期開畫稱冠

【明報專訊】前日（23日）是美國感恩節假期，有多部新片上映，包括迪士尼動畫《星願奇緣》（Wish）、環球與夢工場出品的動畫《魔髮精靈：夾BAND天團》（Trolls Band Together），以及《帝國驕雄》烈尼史葛（Ridley Scott）再度與金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）合作的《拿破崙》（Napoleon） ，結果《星願奇緣》單日收830萬美元（約6474萬港元）登頂，險勝進帳772萬美元（約6021萬港元）的《拿破崙》，後者屈居票房榜亞軍。映期踏入第2周的上星期冠軍《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》，收730萬美元，位列第3；排第4位的《魔髮精靈：夾BAND天團》票房510萬美元，在一衆新片中敬陪末席。

《星願奇緣》講述來自奇幻羅薩斯王國的雅莎樂觀開朗、機智聰明，當族群陷入前所未有的危機時，雅莎向天許願，獲得擁有無限宇宙能量的小魔星回應，聯同山羊華倫天奴一起展開「願望成真」大歷險。《星》片開畫只多收《拿破崙》數十萬美元，兩片同樣製作費高達2億美元；有美媒分析，《拿》片票房表現比預期好，稱這類歷史傳記片吸引較年長及男觀衆入場。業界估計《星》《拿》兩片首周末5天分別收約3700萬及3000萬美元，以感恩節假期而言，成績不算理想，而且《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》大有機會蟬聯票房冠軍。另有分析指動畫較迎合家庭觀衆，《星》片可能表現較慢熱，就像今年暑假檔的《元素大都會》，開畫時也表現欠佳，但最終全球收近5億美元。

相關字詞﹕飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌 美國感恩節票房 拿破崙 魔髮精靈：夾BAND天團 星願奇緣

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