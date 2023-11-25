險勝《拿破崙》 《星願奇緣》感恩節假期開畫稱冠

《星願奇緣》講述來自奇幻羅薩斯王國的雅莎樂觀開朗、機智聰明，當族群陷入前所未有的危機時，雅莎向天許願，獲得擁有無限宇宙能量的小魔星回應，聯同山羊華倫天奴一起展開「願望成真」大歷險。《星》片開畫只多收《拿破崙》數十萬美元，兩片同樣製作費高達2億美元；有美媒分析，《拿》片票房表現比預期好，稱這類歷史傳記片吸引較年長及男觀衆入場。業界估計《星》《拿》兩片首周末5天分別收約3700萬及3000萬美元，以感恩節假期而言，成績不算理想，而且《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》大有機會蟬聯票房冠軍。另有分析指動畫較迎合家庭觀衆，《星》片可能表現較慢熱，就像今年暑假檔的《元素大都會》，開畫時也表現欠佳，但最終全球收近5億美元。