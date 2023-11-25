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娛樂

《閨密盜賞團》奪青龍最佳電影共4獎 李秉憲大熱稱帝 鄭有美爆冷封后

【明報專訊】第44屆青龍電影頒獎禮昨晚舉行。《閨密盜賞團》奪最佳電影、男配角、女新人及音樂共4獎成為大贏家。繼《寒流黑金》後，《烏托邦浩劫》李秉憲相隔7年再度稱帝，《枕邊怪嚇》鄭有美則擊敗大熱的《閨》片金惠秀和《塑料大棚》金瑞亨，爆冷封后。30年來擔任青龍頒獎禮司儀的金惠秀，早前宣布「榮休」，獲大會頒發特別紀念獎，成為昨晚焦點之一。

文：蘇珮欣

青龍電影頒獎禮全晚頒發19個獎項，表揚過去年一年的傑出韓片台前幕後；柳承元執導的《閨密盜賞團》賽前有13項提名領先其他對手，最終擊敗《韓戲逼人》、《烏托邦浩劫》、《下一個素熙》及《晝盲神探》，捧走最佳電影獎，並拿下最佳男配角、女新人及音樂，合共4獎成為大贏家。《閨》片以1970年代韓國漁村為背景，講述幾名女人本靠捕魚維生，因漁獲減少，決定鋌而走險與走私商合作。《閨》片早前在香港亞洲電影節放映，觀眾現可透過影視串流平台NOW E收看。

李秉憲早前憑《烏托邦浩劫》拿下釜日電影獎最佳男主角，昨晚在青龍獎再度大熱稱帝，擊敗《韓戲逼人》宋康昊、《The Moon：緊急營救》都敬秀（D.O）、《晝盲神探》柳俊烈及《甜絲絲》劉海鎮等對手。李秉憲2016年憑《寒流黑金》初嘗青龍影帝滋味，他在《烏》片飾演地震後帶領鄰居守護家園的居民代表，演技備受讚賞。李秉憲致謝時說：「只要是電影人，都希望得一次青龍獎。」還對宋康昊開玩笑稱「青龍獎十分公平」，自爆多年前與昨晚表演嘉賓之一的朴振榮比「舞」，坦言十分後悔；又提到女兒下月出生，不忘感謝妻子李敏貞及兒子。

《枕邊怪嚇》鄭有美爆冷封后，撼低賽前大熱的《閨密盜賞團》金惠秀及《塑料大棚》金瑞亨，初登青龍影后寶座。鄭有美戲中扮演初為人母的妻子，丈夫患上睡眠障礙症而出現怪異行為。鄭有美致謝時坦言心情緊張，並感謝喜歡《枕》片的所有觀眾。

金惠秀告別主持 獲頒特別獎

今屆青龍電影頒獎禮司儀分別是有份角逐影后的金惠秀與《機智醫生生活》柳演錫，前者自1993年起為青龍獎擔任30年主持，今年是她最後一屆，甫開場已成為焦點，獲全場拍手支持，幾乎每名得獎者也在台上點名感謝她；其中李秉憲開玩笑稱金惠秀「從5歲開始做主持」。節目尾聲，擔任表演嘉賓的朴振榮大唱懷舊金曲，又邀請金惠秀共舞，掀起全晚高潮。金惠秀獲大會頒發特別獎，她坦言過往多次獲青龍電影獎，但昨晚此獎比任何獎座都更有意義，「與青龍的緣分30年了，每年與大家一起度過頒獎禮，對我來說，這個位置也給予我作為演員成長的機會，聽着得獎者的感言，學習到許多」。她笑言昨晚出現許多失誤，過往每年亦然，感謝大家的包容及掌聲，對於以後不再是青龍電影頒獎禮司儀，可能會感到有點陌生，但請大家繼續支持下屆的主持人。

趙寅成全汝彬膺男女配角獎

最佳男配角競爭激烈，最終《閨密盜賞團》趙寅成撼低同片的朴正民、《黑道深淵》宋仲基、《韓戲逼人》吳正世及《犯罪都巿：鐵拳掃毒》李浚赫。趙寅成表示對不起朴正民，本希望對方得獎，稱拍攝《閨》片得到許多新體驗，十分感謝戲中拍檔金惠秀和廉晶雅。最佳女配角落在《韓戲逼人》全汝彬身上，她上台時大呼緊張，，並感動落淚，表示很喜歡《韓》片的對白「有自信就是才能」，也想成為相信自己的人。

宋仲基奪人氣獎 獲男新人致謝

《黑道深淵》洪思彬及《閨密盜賞團》高旻示分別贏得最佳男女新人獎，前者不忘感謝一直鼓勵自己的片中拍檔宋仲基。高旻示領獎時差點跌倒，幸得身旁的趙寅成及朴正民扶起。《犯罪都巿：鐵拳掃毒》奪年度最高票房電影獎。粉絲票選的人氣獎，落在宋仲基、《貴公子》金宣虎、《烏托邦浩劫》朴寶英及趙寅成身上。

除了朴振榮大唱懷舊金曲，人氣女團NewJeans亦冧莊擔任表演嘉賓，一口氣唱出兩首歌曲《ETA》及《Super Shy》，氣氛熱鬧台下的鄭有美及朴正民均聞歌起舞。

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