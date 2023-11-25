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娛樂

【娛樂場】《如果主子會說話》 人與貓尋找消失的女神

【明報專訊】電影《如果主子會說話》改編自台灣熱門劇集《都嘛是你的毛》，一部以貓的視角出發，圍繞着一個半路出家的動物傳心師陸鈞翔（蔡凡熙飾），和一隻外表軟萌萌，但內心是個賤嘴大叔的胖胖橘貓「等等」，他們之間的蝦碌搞笑互動和溫馨時刻，是一部療癒系電影。

蔡凡熙任男一 小齊聲演貓咪

《如果主子會說話》由台劇《通靈少女》及台片《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》新生代男演員蔡凡熙主演。「等等」這個賤嘴貓角色邀來逾10年沒有配音的任賢齊（小齊）聲演，小齊說：「我用理解的角度跟導演討論牠的台詞，因為這隻大叔貓的見解跟他的看法，有些時候會一語驚醒夢中人，把男主角心中的疑惑解開，其實滿好玩的。」今次這個反差萌的演出語出驚人，笑料百出。

不過戲中的胖橘貓的來頭亦不小，牠由台灣知名YouTuber「夫夫之道」的網紅貓咪 「七七」飾演，牠有不怕人的個性，以及易相處，令演員跟牠在戲中表現自然且真實，擦出不一樣的火花。

流浪貓遇上動物傳心師

《如果主子會說話》故事講述原本對人類生活不抱任何期望的胖胖橘貓「等等」，在流浪途中被富有同情心的陳雨庭（魏蔓飾）暫時收留，正當等等感覺人類其實與貓想的不一樣時，陳雨庭突然消失了，等等不明白這個溫柔的女孩為什麼離開，頓時感困惑和不知所措；此時等等得知那個根本沒養寵物，卻常來買飼料的動物傳心師陸鈞翔也想找陳雨庭，便順理成章展開人貓同居生活。一個談起戀愛就會無限卡關的動物傳心師陸鈞翔，和外表軟萌但賤嘴吐槽、張口就來的等等，在尋找女神的生活外，一人一貓的日常工作就是解決相處中遇到的各種疑難雜症，開始搞笑互動及深厚感情的奇妙生活。

《如果主子會說話》11月30日上映

相關字詞﹕任賢齊（小齊） 魏蔓 蔡凡熙 如果主子會說話

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