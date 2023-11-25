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娛樂

伙坤哥奶仔組隊參加「毅行者」 伍富橋獲太太炮製愛心飯盒

【明報專訊】吳業坤（坤哥）、伍富橋、方紹聰（奶仔）昨晨參加「樂施毅行者2023」，今次由奶仔做隊長，與坤哥、伍富橋及一名消防員朋友Ryan組成「Gang Hike」行山隊伍 ，早上9時半在起步點北潭涌出發，他們覺得狀態理想，以28小時完成100公里為目標。坤哥為保持狀態，一星期前減少健身訓練，改為增加鍛煉肌耐力，他說：「太太曾擔心問我究竟得唔得㗎？因為大家練得少，之後太太跟我及奶仔、富橋行山，見證過我的能耐。」太太昨晨早起細心為他準備早餐，檢查物品及裝備，打點一切。隊友笑說：「坤嫂行山勁過坤哥。」坤哥希望太太明年一齊參加。

伍富橋感謝太太為慈善出力

毅行者路線全長100公里，團隊目標28小時完成，必須在活動期間補給；今次團隊後勤膳食供應由伍富橋太太梁兆楹負責，設計11款飯盒供選擇，有日式咖喱雞肉漢堡扒飯、台式雞肉燥飯、鮮茄焗龍脷柳飯、瑞士汁雞肉片飯等，還有水果及熱湯。隊友們為免阿嫂辛苦，基本上每個補給點的餐單都一樣，唯獨伍富橋獲太太度身訂做愛心飯盒。伍富橋解釋因對大部分食物敏感，如調味料重一點，身體都接受不了，太太便特別煮給他，避免敏感發作，小則影響進度，嚴重可能有性命危險。

奶仔表示支持阿嫂的做法，「毅行者不止鬥速度，仲要鬥養生，有少少不舒服會好影響」。伍富橋趁機感謝太太做的一切，「太太不單止支持我鍾意做嘅事，仲要兩夫妻一齊以不同方式做好一件為慈善的活動，令今次經歷更加難忘」。

娛樂組

相關字詞﹕方紹聰（奶仔） 伍富橋 吳業坤（坤哥）

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