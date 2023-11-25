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娛樂

狀態疲累嘴邊生疱疹 姜濤自爆公審風波後減少玩手機

姜濤免疫力低致爆瘡 誓保持佳態開騷 爆Jer唔戒口食漢堡包

【明報專訊】姜濤昨日到尖沙嘴出席時裝品牌活動，吸引大批姜糖（粉絲暱稱）到場支持，有人大叫「姜濤好靚仔」，全場立即歡呼，逗得姜濤忍不住笑。姜濤嘴邊生瘡，他透露近日工作忙碌有點疲累，並節食減肥。對於MIRROR明年1月在亞博舉行16場演唱會被指門票安排混亂，有持票人向《東張西望》投訴。姜濤表示明白場次和場地有變更，由公司處理，盡量滿足需求。尹光打入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強，姜濤稱榮幸與前輩一齊入圍，希望與對方交流學習。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

姜濤表示最近密鑼緊鼓為MIRROR演唱會做準備，無論團隊或個人表演都開始排舞，進度尚算順利，待12子忙完手頭上工作，相信過一兩星期就會一起閉關排練。今年聖誕錯失搵外快機會？姜濤說：「不緊要，未來大把機會，先做好表演工作先。」他稱日前已跟監製討論服裝及分組表演，音樂方面亦已做好，等舞蹈師排舞。問到會否在演唱會曬舞技？他說：「不敢講會多些舞步，但會重新改編，想畀大家見到不同的包裝和表演，而且之前開完個人演唱會，對開騷概念增強，今次跟成員一齊開騷，增加信心。」

備戰MIRROR騷 食雞胸健身

姜濤否認面上爆瘡因壓力爆煲，透露最近狀態有點疲累，免疫力降低長出疱疹，「其實由細到大，每逢轉季都會生一兩次疱疹」。姜濤透露為保持最佳狀態上舞台，最近與隊友努力喼弗，但取笑柳應廷（Jer）仍不戒口，他笑說：「個個成員帶着雞胸開工，阿Jer把口說減肥，但仍攞住漢堡包食。我有減少吃澱粉質，有時見到Stanley（邱士縉）食雞胸，都會食兩件，味道不錯，稍後會去健身室操身形。」提到隊友呂爵安（Edan）考獲車牌兼買新車，會否坐順風車感受對方的駕駛技術？姜濤笑說：「睇定啲先！相信大家開車都會安全，不敢開快車，Edan性格都不算大膽。」

有不少MIRROR粉絲投訴演唱會門票安排大混亂，姜濤明白場次和場地都有變更，希望交畀公司處理，盡量好好安排滿足大家需求，「我近期少玩手機，不太了解實際情况，只是聽別人轉告事情。（公審風波後決定少玩手機？）是的，其實一直也有減少玩手機想法，都希望藉着這件事有成長空間，不讓自己再發生這些事」。

入叱咤5強 望跟尹光交流學習

商台叱咤頒獎禮昨午公布「我最喜愛的男歌手」5強名單，有姜濤、尹光（光B）、張敬軒、盧瀚霆及陳卓賢。姜濤說：「大家投自己喜歡的人就可以！（光B是否勁敵？）我作為後輩，好開心跟前輩一齊入圍，真是榮幸，希望將來有機會接觸光B，跟這前輩傾偈交流，跟他學習，知道他之前都有提過我個名，好多謝他。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕尹光（光B） 姜濤

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