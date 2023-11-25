周嘉洛專心拍劇無意參選男團 吳偉豪懶理被標籤受力捧

【明報專訊】周嘉洛、吳偉豪、劉丹、呂慧儀、滕麗名、林淑敏、古佩玲及陳浚霆昨日出席無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》宣傳活動。對於該劇逢周六播出時間要讓路給選秀節目《亞洲超星團》，周嘉洛、吳偉豪表示十分期待。問如有機會可會參加？周嘉洛笑說：「這些機會不是我的，都是專心拍劇較好。」吳偉豪表示等公司安排，「我反而希望多些唱歌」。兩人在《萬千星輝賀台慶》表演時獲多個大頭鏡頭，影大合照獲安排站前排當眼位置，被指受力捧。吳偉豪稱已被這樣標籤一段時間，自己不會想太多，宗旨是做好每份工作。去年劇接劇的周嘉洛稱暫未有新劇拍，他笑說：「播晒咪無劇囉！我覺得還有很大進步空間，多謝公司畀機會我，會努力做好，公司唔好放棄我！」