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娛樂

周嘉洛專心拍劇無意參選男團 吳偉豪懶理被標籤受力捧

【明報專訊】周嘉洛、吳偉豪、劉丹、呂慧儀、滕麗名、林淑敏、古佩玲及陳浚霆昨日出席無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》宣傳活動。對於該劇逢周六播出時間要讓路給選秀節目《亞洲超星團》，周嘉洛、吳偉豪表示十分期待。問如有機會可會參加？周嘉洛笑說：「這些機會不是我的，都是專心拍劇較好。」吳偉豪表示等公司安排，「我反而希望多些唱歌」。兩人在《萬千星輝賀台慶》表演時獲多個大頭鏡頭，影大合照獲安排站前排當眼位置，被指受力捧。吳偉豪稱已被這樣標籤一段時間，自己不會想太多，宗旨是做好每份工作。去年劇接劇的周嘉洛稱暫未有新劇拍，他笑說：「播晒咪無劇囉！我覺得還有很大進步空間，多謝公司畀機會我，會努力做好，公司唔好放棄我！」

陳浚霆：被古佩玲趕走追求者

古佩玲與陳浚霆出席活動經常手拖手而傳緋聞，在台慶騷又被發現手拖手離開舞台。陳浚霆解釋是驚古佩玲跌親才拉對方到安全位置，更大爆古佩玲一向遴迍，返工安然無恙是神蹟，開騷前甚至連手機也不見了，幸被人拾獲交到保安部。他們表示只是朋友關係，並非拍拖，亦不是發展地下情。傳緋聞可擔心趕走追求者？古佩玲稱沒有追求者，陳浚霆笑指對方趕走他的追求者。可會避忌？陳浚霆說：「每日都見面好難避，有啲嘢命中注定。」古佩玲亦附和道：「隨緣啦！」

記者：林祖傑

相關字詞﹕愛．回家之開心速遞 陳浚霆 古佩玲 吳偉豪 周嘉洛

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