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娛樂

《不日成婚2》演麻煩奶奶 金燕玲讚陳家樂衛詩雅有前途

【明報專訊】金燕玲獲導演陳茂賢邀請，在電影《不日成婚2》飾演陳家樂的母親，戲中與準新抱衛詩雅展開婆媳大戰。導演透露找金燕玲演麻煩奶奶角色全因無綫重播《畢打自己人》。曾兩次患癌的金燕玲表示拍攝時正值疫情要分外小心，經歷大病後亦令習慣和心態有所轉變。

導演日日催陳家樂生B

導演陳茂賢透露開拍《不日成婚》時已跟老闆楊受成提出拍三部曲，指第3集要等主角生仔才開拍，「我希望他們快啲生B，日日致電陳家樂催他，衛詩雅就唔好喇！她有其他嘢幫我拍」。金燕玲笑說：「可惜我唔生得，否則就可以幫你拍。」導演稱年輕時任亞視劇《情陷夜中環》編劇已認識金燕玲，加上寫這部戲的劇本時，無綫重播劇集《畢打自己人》，邊寫邊聽到金燕玲的聲音覺得好勁，就決定邀請對方演奶奶角色。金燕玲說：「我都好奇點解搵我演？現在搞到我要多謝TVB。」

金燕玲大讚後輩陳家樂、衛詩雅非常乖，十分有前途。對於被陳家樂、衛詩雅指氣場勁，金燕玲笑說：「我工作時不喜歡閒談，想專注演出，所以很多人以為我很難相處，但相處過又唔係咁！」她承認確會給對手壓力，因有一個原則，就是想對手做好準備，她說：「就算對戲我都來真，試當拍，不喜歡求其，我覺得他們絕對及格，當然每個人都有進步空間，包括我在內。」

兩度抗癌 學懂珍惜

金燕玲2019年患子宮癌，抗癌成功後，2021年再發現患乳癌，做手術切除腫瘤及電療逐漸康復。《不日成婚2》在疫情期間拍攝，金燕玲表示當時仍未完全病癒，加上拍攝場地又細，確有些驚人多，現在身體尚算OK，她說：「化療、電療及可以切除的，要做嘅都做晒！希望唔好返轉頭，癌病患完一次又嚟一次，也令自己對生活有很多不同睇法，過往常約朋友行街食飯，患病後反而覺得住的地方好舒服，現在很少約人出街，也不會亂花錢，因為不知會有什麼事發生，珍惜現在擁有的，也覺得好感恩。」

記者：林祖傑

場地：英皇駿景酒店

相關字詞﹕衛詩雅 陳家樂 不日成婚2 金燕玲

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