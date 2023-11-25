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娛樂

《年少日記》《但願人長久》先拔頭籌奪獎 11歲黃梓樂：生日禮物就是金馬獎

【明報專訊】第60屆台灣金馬獎今晚於台北國父紀念館舉行，今屆有4部港產片入圍競逐獎項，包括《年少日記》、《白日之下》、《但願人長久》及《填詞L》。《年少日記》與《但願人長久》在頒獎禮前先拔頭籌，分別獲頒觀眾票選最佳影片獎及國際影評人費比西獎。《年少日記》導演卓亦謙對獲獎感興奮，坦言沒想到有那麼多觀眾看，真的很開心。身兼編導演的祝紫嫣表示《但願人長久》得獎感覺美夢成真。林青霞獲頒發終身成就獎，昨日乘坐私人飛機抵台，準備出席頒獎禮。

娛樂組

《年少日記》由卓亦謙執導，鄭中基、韋羅莎、黃梓樂、盧鎮業及陳漢娜等合演，競逐金馬獎5個獎項，包括最佳劇情片、最佳新導演、最佳男配角、最佳原著劇本及最佳剪輯。

導演卓亦謙抱河馬公仔領獎

昨日金馬獎大會公布《年少日記》率先奪觀眾票選最佳影片獎，初次執導的卓亦謙抱着片中的河馬公仔領獎，他說：「《年少日記》比較嚴肅，不是很容易討論的話題，沒想過會有很多人願意看，更何况是拿下觀眾票選最佳影片，我真的很開心。」他對角逐5個獎項抱平常心，「我以前是念電影的，能有機會來到金馬獎，有從前上學時的感覺，有很多跟我一樣喜歡電影的人在這裏，一起交流聊天」。

祝紫嫣：得獎美夢成真

祝紫嫣自編自導自演的《但願人長久》奪國際影評人費比西獎，透露很喜歡已故導演胡波執導的《大象席地而坐》，她說：「胡波也拿過這個獎，對我來說意義重大，美夢成真。」該片角逐最佳新演員及最佳改編劇本。

憑《年少日記》入圍角逐最佳男配角的童星黃梓樂，昨日出席「金馬60」午宴，他出場時做出不同愛心手勢，冧爆在場人士。黃梓樂本月5日11歲生日，被問到要什麼生日禮物時，他說：「金馬獎！最好的禮物就是金馬獎，入圍就是贏了。」

余香凝預告穿漂亮戰衣行紅地氈

《白日之下》角逐5獎，包括最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳美術設計及最佳造型設計，余香凝爭金馬影后，出席午宴時預告行紅地氈會走漂亮路線，稱之前生完小孩，服裝較難選擇，所以選較舒服款式。同片角逐最佳女配角的梁雍婷說：「團隊就是我的幸運物！」

吳慷仁41歲生日 女友贈血壓機

爭金馬影帝的阮經天、吳慷仁、王柏傑、林柏宏及許光漢同場開心合照，吳慷仁昨日41歲生日，透露收到女友邵雨薇送的禮物，是一部血壓機，笑言在頒獎禮前量血壓。

吳慷仁與王柏傑、許光漢首次參加金馬午宴感榮幸，他們表示影人們能聚在一起吃個飯很開心。阮經天說可以跟大家在同一個場合，跟一些看着他們長大的前輩在一起，要好好記着這最重要的時刻。

林青霞坐私人飛機抵台領獎

69歲林青霞獲金馬獎頒發終身成就獎，昨日在微博上載坐私人飛機的照片，透露從香港機場出發往台灣。她戴帽、穿風衣、牛仔褲，星味十足。她到達台北後，被發現在社區的知名擔仔麵店吃飯，面對眾人目光，她露出優雅笑容，狀態甚佳。

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