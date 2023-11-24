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娛樂

【開箱】《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》 女主角唱功佳欠魅力

【明報專訊】年僅22歲的麗素施嘉（Rachel Zegler）首次拍電影即獲兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）青睞，在歌舞片《西城故事》擔正；本月16日在港上映的《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》 （The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes），麗素再次肩負女主角重任，不過在4部同系列電影和原著小說加持下，截至昨日為止《飢》片全球累收1.12億美元（約8.7億港元），以該片成本1億美元來說，可封蝕本門，成績卻不算突出。美媒問及導演法蘭西斯羅倫斯（Francis Lawrence）會否拍續集，也沒正面回應，僅稱有興趣繼續探討男女主角的感情發展。

刻劃極權總統青年時代

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》故事發生在「第10屆飢餓遊戲」，64年後，Katniss自願出戰，最終與施惠國的極權統治者Snow總統對決。此片側重Snow年輕時經歷及如何黑化的過程，講述Snow為恢復家族聲譽而努力掙扎，在叛軍起義失敗後的都城，默默承受當權者的不公與高壓。「第10屆飢餓遊戲」首創導師制，Snow接受任命，成為第12區參賽者Lucy Gray的導師。後者歌聲動人，初次出場即吸引了全場目光，Snow知道必須抓緊機會改寫二人命運，他平衡各方，扭轉劣勢，一方面與Lucy聯手，另方面和自己角力，周旋於正邪之間。

此片在爛番茄評論網站近200篇影評中平均得分64%，僅及格多一點，反而觀衆評分有90%，普遍認為改編得恰當。沒看過原著，對此難以評論，但以戲論戲，飾演年輕Snow的《俠盜驕雄》男星湯拜夫（Tom Blyth）才是真正主角，全片圍繞他決心重振家聲，為自己締造機會，一方面同情「貢品」的處境，討厭施惠國的殘酷制度；另一方面，為了成功他選擇靠攏權力，並逐漸流露奸詐陰險本色，為後來《飢餓遊戲》三部曲中登上總統寶座的極權領導角色，塑造了雛形。現年28歲的湯拜夫高大俊朗，外形確帶有《飢餓遊戲》中扮演老年Snow的當奴修打蘭（Donald Sutherland）影子，而且畢業於演藝名校茱莉亞學院，即使面孔陌生，演來卻很稱職。

歌聲美妙但欠缺共鳴

《飢餓遊戲前傳》片長兩個半小時，高潮戲不多，幾個「飢餓遊戲」也拍不出刺激感。片中描繪麗素施嘉飾演的Lucy Gray歌聲繞樑三日，經常感動到觀衆熱淚盈眶；不知是歌曲不夠動聽，還是其他原因，看時難有共鳴。其實麗素施嘉有歌唱真功夫，10多歲開設YouTube頻道上載自己翻唱別人的歌片段，又多次在學校的音樂劇擔正。處女演出《西城故事》，更是擊敗3萬名對手才爭取到Maria一角，並一擊即中，贏得金球獎最佳女主角（喜劇或音樂劇）殊榮。可是天籟之音不一定能感動觀衆，大概這就是演員魅力的問題。看珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）在《飢餓遊戲》三部曲的演出，就知道魅力與演技並駕齊驅是何等重要，讓觀衆相信她就是Katniss化身，敢於對抗極權。11年前《飢》片首部曲全球大收近7億美元（約54.6億港元），選角準繩居功不少，尤其是改編自暢銷小說，得到讀者支持，如同成功了一半，看來《飢餓遊戲前傳》能複製此佳績未許樂觀。

其實此片陣容不弱，飾演精英學院教授兼遊戲總設計師Gaul的《藍調天后》女星維奧拉戴維絲（Viola Davis），在美術及服裝指導於造型推波助瀾之下，便霸氣十足。《權力遊戲》彼得迪奇治（Peter Dinklage）飾演精英學院院長，亦顯得深不可測，不過兩名老戲骨的戲分，遠不及念年輕的男女主角。

上映日期：11月16日

相關字詞﹕開箱 湯拜夫 法蘭西斯羅倫斯 麗素施嘉 飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌

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