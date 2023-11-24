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娛樂

占美霍士被控性侵女粉絲

【明報專訊】55歲奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）今年4月因不明併發症住院，一度傳出病危，相隔3個月才透過社交網交代近况，承認「來回地獄人間」；本周三（22日）一名匿名女性入稟控告占美霍士，聲稱2015年8月在紐約市的一間餐廳兼酒吧遭其性侵，並向他索償。

入稟狀指事發於2015年8月，約晚上11時原告光顧紐約市Catch餐廳酒吧，發現拍過《黑殺令》、《白宮末日》等電影的占美霍士坐在附近。凌晨1時，原告的朋友詢問占美能否合照，當時看來已飲醉的他答：「當然了寶貝，可以為你做任何事。」入稟狀又指當拍了數張照片後，占美開始向原告調情，「你有超級名模般的身材」、「你聞起來真香」；占美又稱原告人看來像《啦啦小野貓》女星姬柏莉尤恩（Gabrielle Union），其後再把她帶到角落，雙手放在她腰上，又伸手進其衣內撫摸胸部。入稟狀稱占美霍士斯「蓄意動粗，在未經同意下冒犯地觸摸原告身體」，包括摸胸和私處。原告嘗試避開，仍難擋占美的手伸進她的褲子。她稱其間有保安人員及其他人目睹事發經過，但選擇離開，直到原告的友人來找她才脫困。

原告表示因此事身心大受打擊，不得不接受治療，長期遭受痛苦、折磨和情感創傷。除了對占美霍士提告外，也對當晚在餐廳的員工提告及索償，但具體金額不詳。占美霍士方面暫未有任何回應。

成年人倖存法案將屆滿

據報占美霍士被控性侵，只是近日衆多名人涉及類似案件的其中之一。搖滾樂隊Guns N'Roses主將Axl Rose遭前模特兒Sheila Kennedy指控他1989年性侵，另外《甜心先生》金像男配角古巴高汀（Cuba Gooding Jr.）則被指於2019年性騷擾3名女性，雖已結案，但其中兩人近日再次提告。據美媒報道，去年11月下旬適用於紐約州的《成年人倖存法案》生效，允許發生於當地的性暴力案件，可在追溯期過後提出索償，但這法案將於本月24日屆滿；根據紀錄，過去1年在《成年人倖存法案》下，紐約法院接獲約2700宗案件入稟。

相關字詞﹕占美霍士

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