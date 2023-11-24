陳穎欣挑戰制服誘惑 楊偲泳封吳肇軒爛gag王

曾冇勇氣提分手

吳肇軒劇中飾演分手大師，負責幫人分手，他稱現實中若朋友有感情問題會建議分手，可減少痛苦，「不過我有一段分唔到嘅經歷，因為冇勇氣講分手，後來同朋友傾偈，佢話你做人需要改變同果斷啲，自此我就會講出口，都係一個成長，分手係需要狠」。

楊偲泳演咖啡店老闆娘為人牽紅線，與吳肇軒是歡喜冤家，「我們的戲主要都係鬥嘴，因為佢有少少失控，每日活喺爛gag之下」。吳肇軒聞言說：「我同楊偲泳日日都好無聊，因為佢成日騷擾人，我就會同佢一齊騷擾其他人，今次拍攝幾好玩。」

開心跟岑珈其談情

陳穎欣劇中要以性感打扮誘惑吳肇軒，算是她入行以來最大膽一次。曾預告以空姐look亮相的她，試映會後不少觀眾讚賞她的制服造型，陳穎欣笑言大家識貨，又大讚劇中男友岑珈其戲味十足，令她放心，「好開心終於有機會同珈其演情侶，我們的劇情幾得意，他的角色是患有濕疹的男仔，靠我識的中醫知識醫好他」。至於兩人有否親熱戲，陳穎欣賣關子，「我們幾sweet，建議大家準時收睇」。談到她被選為網上「十大靚到癲女藝人」之一，陳穎欣感開心又搞笑，因為其心水人選榜上無名。

記者：鍾偉茵