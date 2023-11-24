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娛樂

首伙陳寶珠同場興奮失眠 林海峰稱尹光成大熱屬民意所趨

林海峰喜與陳寶珠同場 興奮失眠 稱尹光大熱受歡迎屬民意

【明報專訊】陳寶珠（寶珠姐）與林海峰昨日到尖沙嘴出席「香港血癌基金」慈善籌款活動，一齊擔任揭幕禮嘉賓，現場吸引近百名寶珠姐忠實戲迷圍觀，大部分屬長者，齊為偶像吶喊造勢，與年輕一輩追星族熱情不遑多讓。林海峰喜與寶珠姐同場，自爆前一晚興奮失眠。對於尹光人氣強勁躋身商台《叱咤》頒獎禮「我最喜愛的男歌手」7強，他認為是大勢所趨及民意，拒透露自己心水人選。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

林海峰開心與寶珠姐同場出席活動，影大合照時，現場射七彩紙炮發出巨響，嚇了寶珠姐一跳，拍拍心口說好驚，並搭着林海峰。林海峰自言知道能與寶珠姐同場，活動前一晚興奮失眠，心情比籌備頒獎禮緊張與獲獎更激動，現場又感受到寶珠姐粉絲的威力，笑稱是「陳寶珠fans殺人事件」。

寶珠姐連續擔任基金會慈善大使超過20年，除疫情期間，每年必參與活動支持。對於林海峰的讚美，寶珠姐說：「他很客氣，見我老人家，𧨾一𧨾我開心，可能是日行一善。之前聽過又睇過有關他的報道，見他就是第一次。」

聖誕跟師父白雪仙開party

寶珠姐預告今年聖誕節留港不出門旅行，屆時會到訪師父白雪仙的家，與約20名好友開派對慶祝。至於另一師父任劍輝忌辰將至，寶珠姐稱長情戲迷每年都會出特刊留念，今年亦不例外。寶珠姐表示近年多休息，未有計劃任何演出，認為應將機會讓給年輕一輩。

開騷未敢邀寶珠姐捧場

林海峰開心與寶珠姐同場，形容是今年最好的聖誕禮物。他的個人演唱會將於下月中假亞洲博覽館舉行，沒打算邀請寶珠姐捧場。林海峰解釋：「她應該是早睡之人，所以不敢打搞。其實我平日都早睡，好想在下午開騷，黃昏前散場，大家可以回家食飯，可惜要因應大會交通安排。」

林海峰透露演唱會沒有邀請嘉賓，待完成後，開始籌備《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。提到尹光獲樂迷投票支持，躋身「我最喜愛的男歌手」7強名單，與MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安，以及張敬軒與張天賦（MC）爭獎，林海峰說：「尹光受歡迎能成為大熱，是大勢所趨和民意，每年這個時刻，樂迷都很期待。」問林海峰「我最喜愛的男歌手」心水人選？他不肯透露。

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