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娛樂

FINALLY演舞台劇賀小薯茄7周年 程人富感性易喊 朱Mic阿J真誠搞笑

【明報專訊】男團成員是否一定要外形優秀，具備唱、跳、演及口才等強項才可吸引粉絲？網上短片平台小薯茄4名成員程仁富（程人富）、姚澤汶（肥蚊）、朱柏熹（朱Mic）及關浩傑（阿J）打破偶像派定律，憑各自的搞笑天分，對表演的熱誠及網上高企人氣，組成另類男團FINALLY。為慶祝小薯茄成立7周年，12月15日起他們聯同吳冰（阿冰）於灣仔藝術中心演出9場舞台劇《FINALLY OK》。從網台進軍到舞台，透過他們「大嘴巴」技能發放開心正能量。

記者：林蘊兒

小薯茄去年為慶祝成立6周年，演出舞台劇《IT'S PARTY TIME！》叫好叫座，其中程人富、肥蚊、朱Mic及阿J組成男團FINALLY登場大受歡迎。由於他們熱愛演戲，想跟觀眾有更多互動，故決定今年攻上舞台，程人富說：「去年的舞台劇我們4個大玩頒獎禮，被『公認』為全晚掌聲最勁的環節，於是決定延續強勢再度出擊。今年的演出有FINALLY外，還找來我們的haters首領阿冰參與，證明大家可以樂也融融，嘗試將『和頭酒』擺上台，變成一齣搞笑版『和頭劇』。」

保持樂觀心態面對難關

FINALLY以往拍短片經常接受不同新挑戰，又拿手改歌詞為觀眾製造開心驚喜，至於舞台劇的創作構思，則交由導演陳小東和小薯茄編劇團隊負責，他們預告故事題材非常貼地，以輕鬆幽默手法演繹，提醒大家盡量保持正向思維，阿J說：「人生總會遇到不如意事，或者面對問題難關，其實日日都會發生，好似DSE考得低分，去廁所無廁紙，失戀或被好朋友出賣等，只希望大家明白，即使遇到任何情况，保持正面樂觀的心態面對，自然就覺得好多事都可以finally ok，就是我們最想表達的信息，也是團隊一貫精神！」

肥蚊：放鬆演出效果更好

為提升FINALLY各成員演出喜感，導演先安排他們上堂接受喜劇訓練，平時歌不離口的朱Mic積極練唱，期望突破自己框框，「正學習放開偶像包袱，展示最真誠一面讓觀眾更認識我」。阿J同意，覺得最緊要夠真與自然，認真地做好件事，不需要為引人發笑而刻意營造幽默感，否則就變得不好笑。肥蚊期待放鬆演出，「因為有網民指我去年的演出跟平日拍的短片，表現都太過用力。上堂後逐漸明白，好多事都可以從容流暢地去做，效果反而更好」。

籲觀眾細味背後意義

經常笑面迎人的程人富，原來隱藏真實性格，自爆屬面皮薄又易驚青，常以嬉皮笑臉來掩飾，「大家可能不知，其實我比較感性易喊，卻很怕被人知，認定我是弱者，平時借搞笑來輕輕帶過。所以導演勸我不需逃避，做舞台劇的第一身感覺好直接，跟觀眾的距離可以好近。所以應將內心的真正情感釋放出來，才可以打動到大家更投入看劇」。FINALLY希望透過導演天馬行空的想像力，串連成幾個寫實故事引爆笑彈，同時也讓觀眾產生共鳴，眾人齊聲說：「希望看完我們的舞台劇，細味笑聲背後的真正意義。」

相關字詞﹕關浩傑（阿J） 朱柏熹（朱Mic） 姚澤汶（肥蚊） 程仁富（程人富） 舞台劇《FINALLY OK》 男團FINALLY

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