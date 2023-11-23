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娛樂

《祖宗膠戰外星人2》明年上映 導演自爆睇150次

【明報專訊】《盜賊門》導演崔東勳耗時5年製作，金宇彬、柳俊烈及金泰梨合演的韓國科幻片《祖宗膠戰外星人》，製作費330億韓圜（約1.9億港元），去年7月在當地上映，錄得153萬入場人次，跟收支平衡所需的730萬人次相距甚遠，令已拍畢的下集能否面世成疑。

崔東勳昨日率領金宇彬、柳俊烈、金泰梨、金義聖、廉晶雅，以及新加盟的陳善奎出席《祖宗膠戰外星人2》首爾記者會，宣布下集定於明年1月開畫，落力為新片造勢。崔東勳對下集充滿信心，自誇劇情更有深度、節奏亦更明快，「為了完成後期製作，今集我大概已看了150次」，並透過重新剪輯，就算觀眾未看過上集，仍可視下集為獨立作品欣賞。金泰梨大讚新片的動作畫面比上集更出色，「尤其在火車拍攝的戲分，令我印象難忘」，她跟柳俊烈的感情線也好看。金宇彬亦賣花讚花香，「這是一部充滿導演的愛，以及演員的愛的電影」。

《祖宗膠戰外星人》上集分成現代和高麗時代兩條時間線，前者講述來自外太空的守護神（金宇彬飾），到地球看管被監禁在人類體內的外星囚犯；高麗時代提到三流道士武魯（柳俊烈飾）、神秘人自藏（金義聖飾）、神仙黑舌（廉晶雅飾）及青雲（趙宇鎮飾）爭奪神劍的過程，加上穿越時空的持槍少女伊安（金泰梨飾）出現，令戰况更加混亂。下集延續故事，貫穿兩條時間線，上集戲分較少的金泰梨、蘇志燮，以及新登場的李荷妮將會帶領劇情進入新階段。

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